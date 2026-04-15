Starosta Mútneho sa vzdal mandátu, nahradí ho Jozefiaková Bernaťáková
Nová zástupkyňa starostu, ktorá bola zvolená spomedzi poslancov obecného zastupiteľstva, povedie obec Mútne do tohtoročných októbrových komunálnych volieb.
Autor TASR
Mútne 15. apríla (TASR) - Obec Mútne v Námestovskom okrese si zvolila novú zástupkyňu starostu obce Lenku Jozefiakovú Bernaťákovú, ktorá plní úlohy starostu v plnom rozsahu dňom zvolenia. Obecné zastupiteľstvo o tom rozhodlo na pondelkovom (13. 4.) 18. riadnom zasadnutí. Doterajší starosta obce Marián Murín sa 4. apríla vzdal funkcie.
