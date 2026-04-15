Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 15. apríl 2026Meniny má Fedor
< sekcia Regióny

Starosta Mútneho sa vzdal mandátu, nahradí ho Jozefiaková Bernaťáková

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Autor TASR
Mútne 15. apríla (TASR) - Obec Mútne v Námestovskom okrese si zvolila novú zástupkyňu starostu obce Lenku Jozefiakovú Bernaťákovú, ktorá plní úlohy starostu v plnom rozsahu dňom zvolenia. Obecné zastupiteľstvo o tom rozhodlo na pondelkovom (13. 4.) 18. riadnom zasadnutí. Doterajší starosta obce Marián Murín sa 4. apríla vzdal funkcie.

Nová zástupkyňa starostu, ktorá bola zvolená spomedzi poslancov obecného zastupiteľstva, povedie obec Mútne do tohtoročných októbrových komunálnych volieb.
.

Neprehliadnite

