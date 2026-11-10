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Starosta Nového Mesta M. Čupka i poslanci zložili sľub
Dôležitou prioritou zostávajú pre mestskú časť investície do škôl a škôlok, pozornosť chcú venovať tiež rozvoju sociálnych služieb, predovšetkým starostlivosti o seniorov.
Autor TASR
Bratislava 10. novembra (TASR) - Opätovne zvolený starosta bratislavského Nového Mesta Matúš Čupka sa oficiálne ujal vedenia mestskej časti na ďalšie štvorročné volebné obdobie. Stalo sa tak na utorňajšom ustanovujúcom zasadnutí miestneho zastupiteľstva. Spolu s ním zložili sľub aj takmer všetci poslanci z 25-členného poslaneckého zboru.
„Naším cieľom je, aby sa rozvoj Nového Mesta prejavoval predovšetkým v každodennom živote obyvateľov,“ skonštatoval Čupka a prisľúbil pokračovanie investícií vo viacerých oblastiach v kompetencii samosprávy, ktoré pôjde podľa neho „ruka v ruke so zodpovedným hospodárením“.
Jednou z hlavných priorít bude podľa neho pokračovanie v revitalizácii verejných priestorov, ale aj zvyšovanie ich údržby, čistoty a bezpečnosti, a to v spolupráci s mestskou a štátnou políciou. V rámci participatívneho programu Nové M(i)esto sa chcú ďalej zameriavať aj na vnútrobloky a menšie verejné priestory priamo v susedstvách. Medzi významné projekty patrí podľa neho aj citlivá revitalizácia Kuchajdy či ďalšie oživovanie Novej tržnice. Popri tom chcú dať nový život aj ďalším nevyužívaným objektom.
Dôležitou prioritou zostávajú pre mestskú časť investície do škôl a škôlok, pozornosť chcú venovať tiež rozvoju sociálnych služieb, predovšetkým starostlivosti o seniorov. Za veľkú tému označuje taktiež zelenšie a klimaticky odolnejšie Nové Mesto. Nemenej dôležitou výzvou zostáva podľa šéfa miestnej samosprávy aj urbanistický rozvoj Nového Mesta, ktoré patrí medzi dynamicky sa rozvíjajúce časti Bratislavy.
„Bezprostredne nás čaká aj príprava a schvaľovanie rozpočtu na rok 2027. Vzhľadom na náročnú finančnú situáciu samospráv bude dôležité nastaviť priority tak, aby sme hospodárili zodpovedne a zároveň prinášali pre obyvateľov kvalitné výsledky a služby,“ uviedol pre TASR Čupka.
Okrem starostu Nového Mesta, jednej zo štyroch najväčších bratislavských mestských častí, zložili sľub aj noví poslanci. V 25-člennom poslaneckom zbore ich je 24 za koalíciu Team Bratislava, PS, SaS a Demokrati, za ktorú kandidoval aj samotný starosta. Jeden poslanec je nezávislý. Celkovo 11 poslancov získalo mandát po prvý raz. V poslaneckom zbore je desať žien a 15 mužov.
Zastupiteľstvo sa zároveň venovalo vytvoreniu svojich orgánov a ďalším organizačným otázkam súvisiacim so začiatkom nového funkčného obdobia. Zvolilo miestnu radu a zriadilo desať odborných komisií spolu s ich predsedami, podpredsedami a členmi. Do práce komisií pri miestnom zastupiteľstve sa budú môcť zapojiť aj obyvatelia. V tejto súvislosti zverejní mestská časť do 15. januára 2027 výzvu pre záujemcov z radov verejnosti.
Ustanovujúce miestne zastupiteľstvo mala v utorok spomedzi mestských častí napríklad aj Rača či Podunajské Biskupice. Obidve mestské časti majú na čele staronových starostov.
„Naším cieľom je, aby sa rozvoj Nového Mesta prejavoval predovšetkým v každodennom živote obyvateľov,“ skonštatoval Čupka a prisľúbil pokračovanie investícií vo viacerých oblastiach v kompetencii samosprávy, ktoré pôjde podľa neho „ruka v ruke so zodpovedným hospodárením“.
Jednou z hlavných priorít bude podľa neho pokračovanie v revitalizácii verejných priestorov, ale aj zvyšovanie ich údržby, čistoty a bezpečnosti, a to v spolupráci s mestskou a štátnou políciou. V rámci participatívneho programu Nové M(i)esto sa chcú ďalej zameriavať aj na vnútrobloky a menšie verejné priestory priamo v susedstvách. Medzi významné projekty patrí podľa neho aj citlivá revitalizácia Kuchajdy či ďalšie oživovanie Novej tržnice. Popri tom chcú dať nový život aj ďalším nevyužívaným objektom.
Dôležitou prioritou zostávajú pre mestskú časť investície do škôl a škôlok, pozornosť chcú venovať tiež rozvoju sociálnych služieb, predovšetkým starostlivosti o seniorov. Za veľkú tému označuje taktiež zelenšie a klimaticky odolnejšie Nové Mesto. Nemenej dôležitou výzvou zostáva podľa šéfa miestnej samosprávy aj urbanistický rozvoj Nového Mesta, ktoré patrí medzi dynamicky sa rozvíjajúce časti Bratislavy.
„Bezprostredne nás čaká aj príprava a schvaľovanie rozpočtu na rok 2027. Vzhľadom na náročnú finančnú situáciu samospráv bude dôležité nastaviť priority tak, aby sme hospodárili zodpovedne a zároveň prinášali pre obyvateľov kvalitné výsledky a služby,“ uviedol pre TASR Čupka.
Okrem starostu Nového Mesta, jednej zo štyroch najväčších bratislavských mestských častí, zložili sľub aj noví poslanci. V 25-člennom poslaneckom zbore ich je 24 za koalíciu Team Bratislava, PS, SaS a Demokrati, za ktorú kandidoval aj samotný starosta. Jeden poslanec je nezávislý. Celkovo 11 poslancov získalo mandát po prvý raz. V poslaneckom zbore je desať žien a 15 mužov.
Zastupiteľstvo sa zároveň venovalo vytvoreniu svojich orgánov a ďalším organizačným otázkam súvisiacim so začiatkom nového funkčného obdobia. Zvolilo miestnu radu a zriadilo desať odborných komisií spolu s ich predsedami, podpredsedami a členmi. Do práce komisií pri miestnom zastupiteľstve sa budú môcť zapojiť aj obyvatelia. V tejto súvislosti zverejní mestská časť do 15. januára 2027 výzvu pre záujemcov z radov verejnosti.
Ustanovujúce miestne zastupiteľstvo mala v utorok spomedzi mestských častí napríklad aj Rača či Podunajské Biskupice. Obidve mestské časti majú na čele staronových starostov.