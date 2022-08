Starosta obce Vinné čelí obvineniu z marenia spravodlivosti

Vinné 22. augusta (TASR) – Starosta obce Vinné v Michalovskom okrese M. M. čelí obvineniu zo zločinu marenia spravodlivosti spáchaného formou spolupáchateľstva a zároveň z prečinu usmrtenia. Spolu s ním sú v prípade smrti 25-ročného muža obvinené ďalšie dve osoby. Pre TASR to potvrdila košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová. Starosta M. M. svoju vinu odmieta. Na prípad upozornil denník Korzár.



"Obvinené osoby predložili orgánu činnému v trestnom konaní falošné listinné podklady, aby sa vyvinili zo svojho obvinenia. Obec pri prevádzke elektrotechnického zariadenia porušila viaceré povinnosti vyplývajúce zo zákona a prevádzkovala ho v rozpore so zákonom, následkom čoho došlo k usmrteniu 25-ročného muža," uviedla Ivanová. Obvineniu z marenia spravodlivosti spáchaného formou spolupáchateľstva čelia okrem M. M. aj J. K. a M. G., prvého z nich polícia spolu so starostom obvinila aj z prečinu usmrtenia.



"Dvom mužom (M. M., J. K.) hrozí v prípade dokázania viny trest odňatia slobody na tri až osem rokov, tretiemu mužovi (M. G.) trest odňatia slobody na jeden až šesť rokov," uzavrela policajná hovorkyňa.



Podľa slov právneho zástupcu M. M. Martina Puchallu starosta odmieta akúkoľvek trestnú zodpovednosť v tejto veci, voči obvineniu podal sťažnosť. "Po nahliadnutí do vyšetrovacieho spisu bude sťažnosť náležite odôvodnená," doplnil Puchalla pre TASR.



Ako priblížil denník Korzár, k usmrteniu mladého muža malo dôjsť vlani v lete v rekreačnom stredisku Hôrka na Zemplínskej šírave, ktoré spravuje obec Vinné. Nebohého zasiahol pri nabíjaní mobilného telefónu z verejného rozvádzača elektrický prúd, následkom čoho zomrel.