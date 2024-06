Starosta Petržalky J. Hrčka by mal poberať plat 7400 eur

Bratislava 25. júna (TASR) - Starosta bratislavskej Petržalky Ján Hrčka by mal od júla poberať mesačný plat vo výške 7400 eur. Rozhodli o tom v utorok miestni poslanci. Ide o základný plat zvýšený o 30 percent. Hrčka poberá základný, teda minimálny a zákonom definovaný plat od svojho zvolenia do funkcie v decembri 2018.



V minulosti sa objavili opakované návrhy miestneho zastupiteľstva na zvýšenie platu starostu. Návrhy boli predložené i schválené, sám starosta ich však odmietol. Odôvodňoval to tým, že dovtedy nebol úplne spokojný s plnením svojich sľubov, plánov a cieľov.



Návrh bol na rokovanie miestneho zastupiteľstva predložený opätovne, a to aj s prihliadnutím na výsledky hospodárenia mestskej časti či vývoja dlhov. Predkladateľka materiálu, vicestarostka Iveta Jančková argumentuje aj tým, že v hodnotení INEKO sa Petržalka v posledných rokoch umiestňuje medzi najlepšie hospodáriacimi samosprávami. Vlani dosiahla najvyšší prebytok v histórii vo výške 7,9 milióna eur. "A to napriek tomu, že podmienky vplyvom celosvetovej hospodárskej situácie sa postupne zhoršujú a trend pri väčšine samospráv je skôr opačný - obce a mestá dosahujú schodok (stratu) a nie prebytok," konštatuje dôvodová správa.



Platové pomery starostu mestskej časti sú upravené zákonom o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest. Plat je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu SR za predchádzajúci kalendárny rok a násobku stanoveného podľa počtu obyvateľov. Podľa zákona môže miestne zastupiteľstvo tento plat rozhodnutím zvýšiť o 60 percent.