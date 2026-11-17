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Starosta Petržalky J. Hrčka i poslanci zložili sľub
Medzi ďalšie priority bude podľa neho patriť aj vzdelávanie či podpora športu, pozornosť bude treba venovať aj klimatickej zmene.
Autor TASR
Bratislava 17. novembra (TASR) - Opätovne zvolený starosta bratislavskej Petržalky Ján Hrčka sa oficiálne ujal vedenia mestskej časti na ďalšie štvorročné volebné obdobie. Stalo sa tak na utorňajšom ustanovujúcom zasadnutí miestneho zastupiteľstva. Spolu s ním zložili sľub aj takmer všetci poslanci z 35-členného poslaneckého zboru.
„Určite najväčšia priorita a najväčší problém je starnutie obyvateľstva. Počet seniorov rastie, sociálne služby sú výrazne poddimenzované. Myslím si, že ešte možno najbližších štyri až päť rokov to bude nie síce ideálne, ale nie kritické. Avšak nedá sa to robiť zo dňa, treba robiť kroky prípravy,“ uviedol pre TASR Hrčka.
Medzi ďalšie priority bude podľa neho patriť aj vzdelávanie či podpora športu, pozornosť bude treba venovať aj klimatickej zmene. Jednou z tém, ktoré bude treba podľa starostu otvoriť, je aj otázka transformácie materských škôl, keďže sa rodí historicky najmenej detí.
Okrem starostu Petržalky, jednej zo štyroch najväčších bratislavských mestských častí, zložili sľub aj noví poslanci. V 35-člennom poslaneckom zbore ich je 33 za koalíciu Team Bratislava, PS, SaS a Demokrati. Zvyšní dvaja poslanci sú za stranu Krajina, za ktorú kandidoval aj samotný starosta. V poslaneckej funkcii pokračuje 15 staronových poslancov. V poslaneckom zbore je sedem žien a 28 mužov.
Práve dvaja poslanci za stranu Krajina, Milan Vetrák a Peter Graňák, majú byť novými vicestarostami Petržalky. Novou prednostkou miestneho úradu sa má stať Iveta Jančoková, bývalá prvá vicestarostka Petržalky.
„Určite najväčšia priorita a najväčší problém je starnutie obyvateľstva. Počet seniorov rastie, sociálne služby sú výrazne poddimenzované. Myslím si, že ešte možno najbližších štyri až päť rokov to bude nie síce ideálne, ale nie kritické. Avšak nedá sa to robiť zo dňa, treba robiť kroky prípravy,“ uviedol pre TASR Hrčka.
Medzi ďalšie priority bude podľa neho patriť aj vzdelávanie či podpora športu, pozornosť bude treba venovať aj klimatickej zmene. Jednou z tém, ktoré bude treba podľa starostu otvoriť, je aj otázka transformácie materských škôl, keďže sa rodí historicky najmenej detí.
Okrem starostu Petržalky, jednej zo štyroch najväčších bratislavských mestských častí, zložili sľub aj noví poslanci. V 35-člennom poslaneckom zbore ich je 33 za koalíciu Team Bratislava, PS, SaS a Demokrati. Zvyšní dvaja poslanci sú za stranu Krajina, za ktorú kandidoval aj samotný starosta. V poslaneckej funkcii pokračuje 15 staronových poslancov. V poslaneckom zbore je sedem žien a 28 mužov.
Práve dvaja poslanci za stranu Krajina, Milan Vetrák a Peter Graňák, majú byť novými vicestarostami Petržalky. Novou prednostkou miestneho úradu sa má stať Iveta Jančoková, bývalá prvá vicestarostka Petržalky.