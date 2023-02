Starosta Petržalky žiada viac informácií o výstavbe novej električky

Bratislava 16. februára (TASR) - Starosta Petržalky a zároveň bratislavský mestský poslanec Ján Hrčka žiada od magistrátu väčšiu verejnú informovanosť o výstavbe druhej etapy električkovej trate na území tejto bratislavskej mestskej časti. Odvoláva sa aj na nespokojných obyvateľov. Primátor Bratislavy Matúš Vallo si nemyslí, že takáto administratíva urýchleniu stavebných prác pomôže, nebráni sa však kontrolnému dňu priamo na stavbe. Avizuje aj zverejnenie nového harmonogramu prác.



"Ľudia sa ma pýtajú na električku, ale neviem, čo im mám odpovedať. Nevieme sa dopracovať k informáciám," skonštatoval Hrčka počas štvrtkového zasadnutia mestského zastupiteľstva. Poukazuje na to, že sa denne na neho obracajú Petržalčania, ktorým sa nepozdáva, prečo na niektorých úsekov výstavby električkovej trate nevidno žiadnych pracovníkov ani stroje. Prípadne je ich omnoho menej ako pri výstavbe neďalekého polyfunkčného objektu oveľa menšieho rozsahu.



Starosta preto žiada o pravidelné zverejňovanie informácií k výstavbe trate na dennej báze na webe tohto významného mestského dopravného projektu. Informácie by mali podľa neho obsahovať aj reálne počty pracujúcich stavebníkov i strojov. Zároveň požaduje aktualizovať vizualizácie.



Primátor označil za naivné myslieť si, že akýkoľvek typ administratívy navyše, ktorú by malo hlavné mesto robiť, výstavbu električkovej trate urýchli. Pripúšťa však, že treba častejšie aktualizovať webovú stránku venovanú tomuto projektu i aktualizovať vizualizácie.



Skôr než administratívne úkony navyše pomôže podľa neho aktualizovaný harmonogram stavebných prác, ktorý by mal byť čoskoro známy. Ten však hlavné mesto avizovalo už vlani v septembri. "Veľa pomôže, keď ho zverejníme a budeme sledovať, kde meškáme a nemeškáme. Nijako rýchlejšie to nepostavíme," povedal Vallo.



Zopakoval, že dostavba električkovej trate je pre mesto zásadná. Magistrát podľa neho bojuje za to, aby to bolo čím skôr. Treba si však podľa neho uvedomiť, že ide o "komplikovaný projekt, v komplikovanom období s komplikovanou situáciou aj vo vnútri akcionára".



V súvislosti so stavebnými prácami navrhuje primátor kontrolný deň mestských poslancov priamo na stavbe. Hovorí, že nie je čo schovávať. "Úspechy aj neúspechy sú úplne otvorené," poznamenal Vallo.



Výstavbu trate za vyše 70 miliónov eur bez DPH v úseku Bosákova - Janíkov dvor spustili koncom novembra 2021. Väčšina nákladov má byť hradená z eurofondov. Stavbu realizuje vysúťažená skupina dodávateľov zo Združenia NS MHD Petržalka (spoločnosti Aldesa Construcciones Polska a Aldesa Construcciones).



Primátor nedávno potvrdil, že projekt sa nestihne dokončiť v pôvodne plánovanom termíne, teda do konca tohto roka. Stavbu by podľa neho mali ukončiť budúci rok a električka by mohla začať jazdiť v prvej polovici roka 2024.