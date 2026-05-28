Starosta Podunajských Biskupíc Roman Lamoš chce opätovne kandidovať
Autor TASR
Bratislava 28. mája (TASR) - Starosta bratislavských Podunajských Biskupíc Roman Lamoš bude v tohtoročných jesenných voľbách obhajovať svoj post. Je kandidátom štvorkoalície Team Bratislava, PS, SaS a Demokrati. Svoju kandidatúru oznámil vo štvrtok prostredníctvom tlačovej správy. Lamoš šéfuje Podunajským Biskupiciam od roku 2022.
Vo svojom vyhlásení uvádza, že mu obyvatelia dali pred štyrmi rokmi dôveru na rozvoj tejto bratislavskej mestskej časti. „So spoločným cieľom - urobiť z Podunajských Biskupíc sebavedomé, krajšie a lepšie miesto pre život. Od prvého momentu som sa snažil každý jeden deň napĺňať tento záväzok s maximálnym nasadením, zodpovednosťou a úprimnosťou,“ podotýka Lamoš.
Spolu s jeho tímom sa podľa neho podarilo v tomto volebnom období prijať desiatky zásadných nevyhnutných opatrení, spustiť dôležité investície a postaviť Podunajské Biskupice na nohy. Podľa jeho slov smeruje mestská časť „krok po kroku“ medzi moderné mestské časti. Ako hovorí, službu, ktorú pre obyvateľov vykonáva, vníma ako beh na dlhé trate, nie „jednorazové dobrodružstvo“.
Na post starostu Podunajských Biskupíc ohlásil kandidatúru aj Ladislav Méry, je kandidátom strany Dunaj.
Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať 24. októbra.
