Utorok 7. apríl 2026
Starosta Rače M. Drotován chce na jeseň opätovne obhajovať svoj post

Michal Drotován, archívna snímka. Foto: TASR – Jaroslav Novák

Autor TASR
Bratislava 7. apríla (TASR) - Starosta bratislavskej Rače Michal Drotován bude v tohtoročných jesenných voľbách opätovne obhajovať svoj post. Kandidovať bude ako nezávislý, začína preto so zberom podpisov. Informuje o tom na sociálnej sieti. Drotován šéfuje Rači od roku 2018.

„Moja kampaň bude ako tradične nízkonákladová - bez billboardov či platených sociálnych sietí alebo rozdávania balónov. Moju prácu poznáte a môžete ju zhodnotiť, nepotrebujem sľubovať vzdušné zámky,“ konštatuje Drotován s tým, že projekty, ktoré sa podarilo zrealizovať, vidia obyvatelia priamo v teréne.

Postupne chce zároveň predstaviť 15 kandidátov na poslancov miestneho zastupiteľstva. Podpora väčšiny zastupiteľstva je totiž podľa neho kľúčová pre úspešnú realizáciu projektov. „Pôjde o kombináciu skúsených harcovníkov aj šikovných nováčikov,“ podotýka Drotován.

Avizuje tiež postupné predstavenie kompletného programu na roky 2026 až 2030. V rámci neho chce poukázať na viacero pripravovaných zámerov. Hovorí, že mestskú časť čaká množstvo ďalších, často náročných projektov, či už z pohľadu povoľovania, získavania financií, samotnej realizácie alebo prevádzky. Na viacerých projektoch zároveň mestská časť už pracuje.
