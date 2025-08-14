< sekcia Regióny
Starosta Rače kritizuje rezort vnútra za stav areálu Na pántoch
Na neúnosnú situáciu v areáli, kde horelo „len“ tento rok štyrikrát, upozorňuje už viac ako šesť rokov.
Autor TASR
Bratislava 14. augusta (TASR) - Starosta bratislavskej Rače Michal Drotován kritizuje Ministerstvo vnútra (MV) SR za nečinnosť v prípade jeho chátrajúceho areálu Na pántoch. Na neúnosnú situáciu v areáli, kde horelo „len“ tento rok štyrikrát, upozorňuje už viac ako šesť rokov. Rezort vnútra tvrdí, že nehnuteľnosť plánuje využívať. Uviedli to pre TASR. Areál chátra od roku 2013.
„Ministerstvo vnútra žiadnym spôsobom nekomunikuje v tejto veci s mestskou časťou a akékoľvek naše požiadavky na riešenie situácie s ich majetkom dlhé roky ignoruje. Stav sa neustále zhoršuje,“ skonštatoval Drotován s tým, že štát nie je podľa neho schopný areál ani ohradiť.
Starosta podotkol, že samospráva nemá žiadne kompetencie, keďže ide o majetok štátu a spadá pod špeciálny stavebný úrad MV SR. Mestská časť preto nevie vyzvať na zabezpečenie stavby, za stavby a areál ministerstvo dane neplatí. Na neúnosnú situáciu areálu, kde bola v minulosti štátna škola v správe Okresného úradu Bratislava, upozorňuje mestská časť roky. Poukazuje na katastrofálny stav areálu, rozpadávajúce sa budovy a hromadenie odpadu. „Neviem, čo sa tam musí stať, aby kompetentní konečne začali tento problém riešiť,“ napísal Drotován na sociálnej sieti.
Rezort vnútra v reakcii uviedol, že areál plánuje využívať. „Ministerstvo vnútra plánuje naďalej využívať túto nehnuteľnosť v rámci predmetu svojej činnosti,“ podotkol hovorca MV SR Matej Neumann.
V predmetnom areáli, respektíve v jeho bezprostrednej blízkosti zasahovali hasiči tento rok už štyrikrát, a to 18. marca, 17. apríla, 15. júla a 24. júla. V roku 2024 tam mali jeden zásah, v rokoch 2023 a 2022 zhodne tri zásahy a v roku 2021 zasahovali raz.
„Zásahy hasičských jednotiek súviseli s požiarmi odpadu, respektíve nábytku v interiéri budovy, ktorý sa v niektorých prípadoch rozšíril aj na požiar okolitého porastu v exteriéri,“ priblížil pre TASR hovorca Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Bratislave Štefan Koči. Príkladom bol požiar z polovice júla tohto roka, keď sa požiar rozšíril aj do pivnice a ďalších miestností.
