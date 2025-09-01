< sekcia Regióny
Starosta Rače upozorňuje na nelegálne autovrakovisko na Sklabinskej
Veľká časť vozidiel sa podľa starostu nachádza na účelovej komunikácií v správe ministerstva, menšia časť je na miestnej komunikácií II. triedy v správe hlavného mesta.
Autor TASR
Bratislava 1. septembra (TASR) - Starosta bratislavskej Rače Michal Drotován upozorňuje na vznikajúce nelegálne autovrakovisko na Sklabinskej ulici, pri podniku Automobilové opravovne Ministerstva vnútra (MV) SR. Považuje to za problém, situáciu sa mestská časť snaží riešiť. MV deklaruje, že problém s dlhodobo odparkovanými vozidlami na jeho pozemkoch si uvedomuje a situáciu rieši. Uviedli to pre TASR.
„Približne tri mesiace sledujeme stav v danom území a nárast počtu vrakov. Vnímame to ako problém. Snažíme sa celý problém riešiť,“ skonštatoval Drotován.
Mestská časť preto komunikuje s daným podnikom, preveruje tiež stav aj na základe podkladov, ktoré jej podnik zaslal. Na základe týchto materiálov samospráva vyzve aj vlastníkov vozidiel, respektíve vrakov. Niektoré z áut totiž stoja bez pohnutia už dlhší čas a už na prvý pohľad, podľa slov starostu, nie sú schopné samostatného pohybu, mnohé nemajú evidenčné čísla.
Veľká časť vozidiel sa podľa starostu nachádza na účelovej komunikácií v správe ministerstva, menšia časť je na miestnej komunikácií II. triedy v správe hlavného mesta. Autá, ktoré sú na mestskej komunikácii nahlásila bratislavskému magistrátu, tie na komunikácií v správe ministerstva rieši spoločne s ním. Je však podľa neho potrebné postupovať v zmysle príslušných zákonov.
„Riešenie trvá niekoľko mesiacov až viac ako rok,“ podotkol s tým, že to závisí aj od toho, či má vozidlo evidenčné číslo (EČV) alebo nie.
Snahou podľa neho je nastaviť procesy tak, aby sa počty vrakov nezvyšovali a aby boli zároveň odstránené. Nejde pritom podľa starostu o prvú takúto situáciu. Podobný problém zaznamenali aj v roku 2020, keď daný podnik odťahoval vozidlá na verejné priestranstvo. Situáciu, na ktorú upozornili občania, sa s vtedajším vedením podarilo vyriešiť.
Ministerstvo v reakcii uviedlo, že pozemok bol vyčlenený a prevedený do jeho správy, pričom vedľa neho je obslužná cesta, na ktorej sú odstavené osobné autá. Niektoré sú zaparkované, niektoré pôsobia ako dlhodobo nepoužívané, ale majú evidenčné čísla. V spolupráci s políciu však vozidlá preverujú a ich majitelia budú vyzvaní na odstránenie.
„Pokiaľ majitelia vozidiel nebudú reagovať, vozidlá odtiahneme a zlikvidujeme na naše náklady, ktoré však budeme vymáhať,“ podotkol hovorca MV SR Matej Neumann.
Rezort vnútra si podľa neho uvedomuje problém s dlhodobo odparkovanými vozidlami na jeho pozemkoch a deklaruje, že situáciu rieši. „Bohužiaľ, v súčasnosti je tiež zvykom, že pri zavádzaní parkovacej politiky si mestské časti čistia svoje parkoviská a problematické vozidlá prekladajú na pozemky MV SR,“ poznamenal Neumann.
„Približne tri mesiace sledujeme stav v danom území a nárast počtu vrakov. Vnímame to ako problém. Snažíme sa celý problém riešiť,“ skonštatoval Drotován.
Mestská časť preto komunikuje s daným podnikom, preveruje tiež stav aj na základe podkladov, ktoré jej podnik zaslal. Na základe týchto materiálov samospráva vyzve aj vlastníkov vozidiel, respektíve vrakov. Niektoré z áut totiž stoja bez pohnutia už dlhší čas a už na prvý pohľad, podľa slov starostu, nie sú schopné samostatného pohybu, mnohé nemajú evidenčné čísla.
Veľká časť vozidiel sa podľa starostu nachádza na účelovej komunikácií v správe ministerstva, menšia časť je na miestnej komunikácií II. triedy v správe hlavného mesta. Autá, ktoré sú na mestskej komunikácii nahlásila bratislavskému magistrátu, tie na komunikácií v správe ministerstva rieši spoločne s ním. Je však podľa neho potrebné postupovať v zmysle príslušných zákonov.
„Riešenie trvá niekoľko mesiacov až viac ako rok,“ podotkol s tým, že to závisí aj od toho, či má vozidlo evidenčné číslo (EČV) alebo nie.
Snahou podľa neho je nastaviť procesy tak, aby sa počty vrakov nezvyšovali a aby boli zároveň odstránené. Nejde pritom podľa starostu o prvú takúto situáciu. Podobný problém zaznamenali aj v roku 2020, keď daný podnik odťahoval vozidlá na verejné priestranstvo. Situáciu, na ktorú upozornili občania, sa s vtedajším vedením podarilo vyriešiť.
Ministerstvo v reakcii uviedlo, že pozemok bol vyčlenený a prevedený do jeho správy, pričom vedľa neho je obslužná cesta, na ktorej sú odstavené osobné autá. Niektoré sú zaparkované, niektoré pôsobia ako dlhodobo nepoužívané, ale majú evidenčné čísla. V spolupráci s políciu však vozidlá preverujú a ich majitelia budú vyzvaní na odstránenie.
„Pokiaľ majitelia vozidiel nebudú reagovať, vozidlá odtiahneme a zlikvidujeme na naše náklady, ktoré však budeme vymáhať,“ podotkol hovorca MV SR Matej Neumann.
Rezort vnútra si podľa neho uvedomuje problém s dlhodobo odparkovanými vozidlami na jeho pozemkoch a deklaruje, že situáciu rieši. „Bohužiaľ, v súčasnosti je tiež zvykom, že pri zavádzaní parkovacej politiky si mestské časti čistia svoje parkoviská a problematické vozidlá prekladajú na pozemky MV SR,“ poznamenal Neumann.