Starosta Radole: Na opatrenia v čiernom okrese doplácajú podnikatelia

Radoľa 20. októbra (TASR) – Život v okrese Kysucké Nové Mesto pokračuje po prechode do čiernej farby podľa COVID automatu na prvý pohľad rovnako. Tvrdí to starosta obce Radoľa Anton Tkáčik. Opatrenia podľa neho dodržiavajú tí, ktorí ich považujú za dôležité.



Upozornil, že veľa zaočkovaných ľudí na Kysuciach je nahnevaných. "Prisľúbili im, že ich zaočkovanie bude znamenať slobodu. Aj napriek tomu sú úplne absurdne zavreté fitcentrá a reštaurácie," skonštatoval.



Zaočkovaní sa podľa neho presúvajú do blízkej Žiliny, ktorá je v lepšej farbe. "Doplácajú však na to už aj tak ťažko skúšaní podnikatelia v našom okrese. Napriek tomu, že sú trebárs zaočkovaní," zhrnul Tkáčik.



Starosta Radole tiež skritizoval, že prevádzky majú kontrolovať svojich zákazníkov. Považuje to nielen za diskutabilné, ale aj za alibistické prenášanie bremena kontroly z represívnych orgánov najmä na malých živnostníkov.