< sekcia Regióny
Starosta Ružinova M. Chren chce na jeseň opätovne obhajovať svoj post
Autor TASR
Bratislava 18. marca (TASR) - Starosta bratislavského Ružinova Martin Chren bude v tohtoročných jesenných voľbách opätovne obhajovať svoj post. Kandidovať bude za Tím Ružinov. Uviedol to pre TASR. Chren šéfuje Ružinovu od roku 2018.
„Práca starostlivosti o Ružinov je taká, že nikdy nekončí. Stále bude čo robiť a cítime aj spolu s celým tímom, že ešte máme stále energiu a silu snažiť sa robiť veci lepšie. A okrem toho sa nám podarila jedna úplne výnimočná vec, a to je spolupráca. Takmer celé zastupiteľstvo v Ružinove ťaháme za jeden povraz,“ skonštatoval Chren.
V rámci doterajšieho sedemročného pôsobenia je spolu s tímom, okrem spolupráce a konštruktívneho dialógu v miestnom parlamente, hrdý aj na úspechy v mnohých kompetenčných oblastiach. Spomína rozširovanie školských kapacít, zrekonštruované komunikácie v 97 lokalitách, komplexne zrekonštruovaných 17 detských ihrísk a osem športovísk či multifunkčné areály základných škôl.
Pozornosť upriamuje na obnovu budovy historickej hasičskej zbrojnice v Prievoze či pripravovanú rekonštrukciu starej radnice i práce na dome kultúry v Trnávke. Vyzdvihuje spoluprácu s partnermi, rozšírenie kultúrnej ponuky i komunitných podujatí v mestskej časti či fungovanie nového Ružinovského podniku. Pripomína záchranu vzácnych miest pred developermi vrátane pozemkov pri Štrkovci či úspešné čerpanie eurofondov.
Chren je zatiaľ jediným známym kandidátom na starostu tejto mestskej časti. Podporu mu vyjadril primátor Bratislavy Matúš Vallo i predseda Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Juraj Droba, obaja opätovní kandidáti na svoje posty (štvorkoalícia Team Bratislava, PS, SaS a Demokrati).
