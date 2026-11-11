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Starosta Ružinova M. Chren i poslanci zložili sľub
Stalo sa tak na stredajšom ustanovujúcom zasadnutí miestneho zastupiteľstva.
Autor TASR
Bratislava 11. novembra (TASR) - Opätovne zvolený starosta bratislavského Ružinova Martin Chren sa oficiálne ujal vedenia mestskej časti na ďalšie štvorročné volebné obdobie. Stalo sa tak na stredajšom ustanovujúcom zasadnutí miestneho zastupiteľstva. Spolu s ním zložili sľub aj všetci poslanci z 25-členného poslaneckého zboru.
„Ružinov, tak ako všetky samosprávy, čaká náročnejšie obdobie. Nebude to plavba v dobrom počasí. Je to dané hlavne externou situáciou, nielen konsolidáciou, ktorá samosprávy veľmi škrtí a ubrala nám veľmi veľa peňazí, ale aj všetkými konfliktami a problémami, ktoré sa vo svete dejú. Zároveň nás čakajú asi najväčšie výzvy v histórii,“ uviedol pre TASR Chren.
Patrí medzi ne podľa neho najmä starnutie obyvateľstva. Počet seniorov neustále rastie a schopnosť zabezpečiť tým najslabším a najstarším kvalitné a dostupné sociálne služby bude podľa starostu stále náročnejšia. Pozornosť treba venovať aj klimatickej zmene. Budovať klimaticky odolné mesto si bude vyžadovať nielen veľké investície, ale aj celú zmenu myslenia. Či už ide o znižovanie spotreby energií, zadržiavanie vody, či rekultivácie a revitalizácie sídlisk.
„Toto budú zároveň najväčšie priority, plus niektoré veľké projekty, ktoré máme rozbehnuté,“ podotkol Chren. Spomenul napríklad revitalizáciu Areálu hier Radosť pri Štrkovci, najväčšieho mestského detského ihriska v Bratislave alebo revitalizáciu trhoviska Miletičova, ktorú chcú začať pripravovať tak, aby počas najbližších štyroch rokov odštartovala.
Okrem starostu Ružinova, jednej zo štyroch najväčších bratislavských mestských častí, zložili sľub aj noví poslanci. V 25-člennom poslaneckom zbore ich je 12 za stranu Tím Ružinov, za ktorú kandidoval aj samotný starosta. Zvyšných 13 poslancov je z koalície Team Bratislava, PS, SaS a Demokrati. V poslaneckom zbore je päť žien a 20 mužov.
„Ružinov, tak ako všetky samosprávy, čaká náročnejšie obdobie. Nebude to plavba v dobrom počasí. Je to dané hlavne externou situáciou, nielen konsolidáciou, ktorá samosprávy veľmi škrtí a ubrala nám veľmi veľa peňazí, ale aj všetkými konfliktami a problémami, ktoré sa vo svete dejú. Zároveň nás čakajú asi najväčšie výzvy v histórii,“ uviedol pre TASR Chren.
Patrí medzi ne podľa neho najmä starnutie obyvateľstva. Počet seniorov neustále rastie a schopnosť zabezpečiť tým najslabším a najstarším kvalitné a dostupné sociálne služby bude podľa starostu stále náročnejšia. Pozornosť treba venovať aj klimatickej zmene. Budovať klimaticky odolné mesto si bude vyžadovať nielen veľké investície, ale aj celú zmenu myslenia. Či už ide o znižovanie spotreby energií, zadržiavanie vody, či rekultivácie a revitalizácie sídlisk.
„Toto budú zároveň najväčšie priority, plus niektoré veľké projekty, ktoré máme rozbehnuté,“ podotkol Chren. Spomenul napríklad revitalizáciu Areálu hier Radosť pri Štrkovci, najväčšieho mestského detského ihriska v Bratislave alebo revitalizáciu trhoviska Miletičova, ktorú chcú začať pripravovať tak, aby počas najbližších štyroch rokov odštartovala.
Okrem starostu Ružinova, jednej zo štyroch najväčších bratislavských mestských častí, zložili sľub aj noví poslanci. V 25-člennom poslaneckom zbore ich je 12 za stranu Tím Ružinov, za ktorú kandidoval aj samotný starosta. Zvyšných 13 poslancov je z koalície Team Bratislava, PS, SaS a Demokrati. V poslaneckom zbore je päť žien a 20 mužov.