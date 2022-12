Starosta Tajnej sa vzdal svojej funkcie dva dni po zložení sľubu

Tajná 10. decembra (TASR) - Novozvolený starosta Tajnej v okrese Nitra Karol Ondráška sa dva dni po zložení sľubu vzdal funkcie starostu. Svoje rozhodnutie zdôvodnil tým, že nedokáže niesť zodpovednosť za projekty, ktoré majú krkolomné termíny ukončenia, a tiež neskúsenosťou začiatočníka. Za svoje rozhodnutie sa ospravedlnil poslancom obecného zastupiteľstva i občanom obce. "Budem sa strániť obecnej politiky, lebo mi to osobná zodpovednosť nedovolí," skonštatoval.



Ondráška zároveň upozornil aj na výpovede na obecnom úrade bezprostredne po voľbách. O výpovede dohodou požiadali účtovníčka, administratívna pracovníčka i upratovačka. "Neviem si vysvetliť personálne výpovede na dohodu, pri ktorých bolo zrejmé, že uškodia fungovaniu obce. Rozumnejší krok by bola dvojmesačná výpovedná lehota, počas ktorej by sa zaučilo nové obsadenie obecného úradu," skonštatoval.



Karol Ondráška kandidoval vo voľbách ako nezávislý. Z celkového počtu 174 platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby starostu získal 101 hlasov, čo predstavuje 58,04 percenta. Jeho protikandidátkou bola bývalá starostka Gabriela Šplehová (Hlas-SD, Smer-SD). Ondráška sa svojho mandátu vzdal k 1. decembru. Od 2. decembra zastupuje starostu v plnom rozsahu na základe poverenia obecného zastupiteľstva Juraj Pénzeš.