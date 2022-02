Starosta Uliča: Pomoc by sme radi vozili priamo na Ukrajinu

Ulič 28. februára (TASR) – Humanitárnu pomoc pre ukrajinských vojnových utečencov, ktorú obyvatelia obcí na severovýchode Slovenska zvážajú na miestne obecné úrady, by samosprávy rady prevážali za hranice priamo na Ukrajinu. Pre TASR to povedal starosta obce Ulič v okrese Snina Ján Holinka.



"Máme tu toho veľa, len nech nám to dovolia na tú druhú stranu odviezť. Sú tam tisíce ľudí, ktorí majú obrovský problém sa dostať k jedlu, obchody sú prázdne. Videl by som ako zmysluplné, aby tam utvorili nejaký koridor," uviedol s tým, že o potravinovú pomoc pre utečencov žiadajú slovenských starostov prihraničných obcí ich ukrajinskí kolegovia.



Ako vysvetlil, v prihraničnom Uliči sa síce o hraničnom priechode hovorí už niekoľko desiatok rokov, do neďalekej, vzdušnou čiarou dva kilometre vzdialenej ukrajinskej obce Zabriď však dodnes vedie len poľná cesta. Všetku pomoc ukrajinským vojnovým utečencom preto obyvatelia Uličskej doliny aktuálne smerujú do Uble. Podľa Holinkových slov sú pri tom najmä logisticky veľmi nápomocní dobrovoľní hasiči z mnohých obcí regiónu.