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Starosta Vajnôr M. Vlček chce na jeseň opätovne obhajovať svoj post
Podľa neho hovoria za nich výsledky doterajšej práce. Spomenul rozšírenie základnej školy, nové zariadenie pre seniorov, športoviská, rekonštrukcie verejných priestorov či desiatky menších projektov.
Autor TASR
Bratislava 23. júna (TASR) - Starosta bratislavských Vajnôr Michal Vlček bude v tohtoročných jesenných voľbách opätovne obhajovať svoj post. Kandidovať bude ako nezávislý. Chce pokračovať v práci, mestskú časť zároveň čakajú nové výzvy. Svoju kandidatúru ohlásil v utorok. Vlček šéfuje mestskej časti Vajnory od roku 2018.
„Náš tím ukázal, že vieme nielen hovoriť o plánoch, ale ich aj dotiahnuť do úspešného konca. Neprichádzame s virtuálnymi sľubmi ani s konfliktmi. Chceme pokračovať v tom, čo sa nám osvedčilo najviac, v poctivej práci, vecných riešeniach a konkrétnych výsledkoch,“ skonštatoval Vlček.
Podľa neho hovoria za nich výsledky doterajšej práce. Spomenul rozšírenie základnej školy, nové zariadenie pre seniorov, športoviská, rekonštrukcie verejných priestorov či desiatky menších projektov. Rovnako sa podľa neho podarilo vyriešiť aj témy, ktoré sa vo Vajnoroch dlhé roky považovali za takmer neriešiteľné. Pozornosť upriamil napríklad na vyrovnanie pozemkov pod futbalovým ihriskom. Podarilo sa tým po viac ako 20 rokoch zabezpečiť jeho budúcnosť a otvoriť priestor pre ďalší rozvoj športu vo Vajnoroch.
„Vo Vajnoroch však zároveň stoja pred nami nové výzvy,“ podotkol Vlček. Pripomenul výstavbu novej nemocnice, nové dopravné prepojenia či rozvoj celého územia, čo zásadne ovplyvní budúcnosť mestskej časti. Rovnako tak spolu so svojím tímom, v ktorom sú aj kandidáti na miestnych poslancov, chcú, aby Vajnory zostali miestom, ktoré si zachová svoj jedinečný charakter a kde sa „nezabúda na tradície, ale zároveň sa nebojí budúcnosti.“
Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať 24. októbra tohto roka.
„Náš tím ukázal, že vieme nielen hovoriť o plánoch, ale ich aj dotiahnuť do úspešného konca. Neprichádzame s virtuálnymi sľubmi ani s konfliktmi. Chceme pokračovať v tom, čo sa nám osvedčilo najviac, v poctivej práci, vecných riešeniach a konkrétnych výsledkoch,“ skonštatoval Vlček.
Podľa neho hovoria za nich výsledky doterajšej práce. Spomenul rozšírenie základnej školy, nové zariadenie pre seniorov, športoviská, rekonštrukcie verejných priestorov či desiatky menších projektov. Rovnako sa podľa neho podarilo vyriešiť aj témy, ktoré sa vo Vajnoroch dlhé roky považovali za takmer neriešiteľné. Pozornosť upriamil napríklad na vyrovnanie pozemkov pod futbalovým ihriskom. Podarilo sa tým po viac ako 20 rokoch zabezpečiť jeho budúcnosť a otvoriť priestor pre ďalší rozvoj športu vo Vajnoroch.
„Vo Vajnoroch však zároveň stoja pred nami nové výzvy,“ podotkol Vlček. Pripomenul výstavbu novej nemocnice, nové dopravné prepojenia či rozvoj celého územia, čo zásadne ovplyvní budúcnosť mestskej časti. Rovnako tak spolu so svojím tímom, v ktorom sú aj kandidáti na miestnych poslancov, chcú, aby Vajnory zostali miestom, ktoré si zachová svoj jedinečný charakter a kde sa „nezabúda na tradície, ale zároveň sa nebojí budúcnosti.“
Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať 24. októbra tohto roka.