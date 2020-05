Starosta Vajnôr zabezpečí rozbor vody v jazerách i v studniach

Bratislava 27. mája (TASR) – Starosta bratislavských Vajnôr Michal Vlček zabezpečí rozbor kvality vody z Vajnorských jazier i zo studní na území mestskej časti. Informoval o tom na sociálnej sieti. Reaguje tak na nelegálne skládky v Ivanke pri Dunaji (okres Senec), časť Farná, a v katastrálnom území obce Most pri Bratislave (okres Senec).



"Situáciu nechceme podceniť," vysvetlil starosta. Minister životného prostredia Ján Budaj (OĽaNO) upriamil pozornosť na dve nelegálne skládky v blízkosti Bratislavy. Zároveň informoval, že odpad z nelegálnej skládky v Ivanke pri Dunaji, v katastrálnom území časti Farná, znečistil podzemné vody. Potvrdil to znalecký posudok z prebiehajúceho vyšetrovania. Šéf envirorezortu tvrdí, že znečistenie je veľmi vážne a šokovalo ho zloženie jedov, ktoré sa na skládke našli. Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP) má presondovať aj okolie skládky a zistiť, ako a kde sa až šíri znečistenie.



Občianske združenie Triblavina, ktoré ako oznamovateľ trestnej činnosti skládkovania nepovoleného odpadu nahliadlo do vyšetrovacieho spisu, TASR informovalo, že v troch odberných miestach na území skládky bolo identifikovaných až 68 rôznych nebezpečných látok vrátane pesticídov. Okrem toho z 28 odobratých vzoriek bolo 25 pozitívnych na prítomnosť azbestu, čo pravdepodobne dokazuje jeho zhromažďovanie alebo dokonca predrvovanie. "Koncentrácia karcinogénnej látky benzo(a)pyrén 27-krát prekračuje povolený limit," upozornilo združenie.



V prípade nelegálnej skládky v katastrálnom území obce Most pri Bratislave, v blízkosti pamätníka Milana Rastislava Štefánika, ide o rozsiahle územie plné nekontrolovaného odpadu, ktorého priesaky do podzemných vôd sú podľa Budaja nateraz neznáme. Na skládke sa podľa generálneho riaditeľa SIŽP Jána Jenča nachádza viacero druhov odpadu, napríklad aj kal z čistiarní odpadových vôd. Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP) preto na mieste odobrala vzorky.