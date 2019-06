Starostka bratislavského Starého Mesta ocenila miestne nemocnice

Aufrichtová vychádzala z rebríčkov spokojnosti pacientov, ktoré každoročne zverejňujú zdravotné poisťovne.

Bratislava 5. júna (TASR) - Starostka bratislavského Starého Mesta Zuzana Aufrichtová v stredu ocenila nemocnice mestskej časti. Cieľom prvého udeľovania ocenení zdravotníckym zariadeniam, ktoré pôsobia na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, bolo poďakovať sa za prínos v kvalite poskytovania zdravotníckej starostlivosti. Z podujatia chce Aufrichtová urobiť tradíciu. Pre TASR to uviedol jej hovorca Matej Števove.



"Prácu lekárov, ktorú vykonávajú napriek často neľahkým podmienkam, si nesmierne vážim. Asi každý sa už dostal do situácie, že musel stráviť on alebo jeho blízky istý čas v nemocnici a vieme, aké dôležité je cítiť tam istú spriaznenosť. Rebríčky dokazujú, že v týchto staromestských nemocniciach sa to tak deje, a ja som za to vďačná," uviedla Aufrichtová.



Ocenenie za prínos v kvalite poskytovania zdravotníckej starostlivosti si odniesli Fakultná nemocnica s poliklinikou (FNsP) Milosrdní bratia, Vojenská nemocnica – Nemocnica svätého Michala, Nemocnica Staré Mesto – Univerzitná nemocnica Bratislava a Onkologický ústav svätej Alžbety. Poďakovanie získali Poliklinika Mýtna a Gynekologicko-pôrodnícka nemocnica KOCH.



Aufrichtová vychádzala z rebríčkov spokojnosti pacientov, ktoré každoročne zverejňujú zdravotné poisťovne. Ocenenia boli odovzdané počas slávnostného aktu v Zichyho paláci. V krátkom programe vystúpili žiaci ZUŠ Miloša Ruppeldta, ktorá tento rok oslavuje 100. výročie založenia.



Predstavitelia nemocníc sa zhodli, že ocenenie je pre nich veľkou satisfakciou. Vnímajú ho tiež ako základ budúcej spolupráce medzi zdravotníckymi zariadeniami a samosprávou. "Ďakujeme, že si na nás samospráva takýmto spôsobom spomenula, doteraz to nebolo zvykom," povedal riaditeľ FNsP Milosrdní bratia Michal Tinák.



"Ocenenie si veľmi vážime. Patrí však predovšetkým nášmu personálu. Rád by som obzvlášť vyzdvihol menej známy prínos sestier Rehole svätej Alžbety, ktoré už vyše 280 rokov u nás napĺňajú svoje poslanie starostlivosti a trpiacich a chorých," uzavrel onkológ Juraj Kaušitz.