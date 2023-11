Starostka Červenej Vody zostáva vo funkcii, referendum bolo neplatné

Červená Voda 12. novembra (TASR) - Zuzana Džačovská zostáva vo funkcii starostky obce Červená Voda v okrese Sabinov. Sobotňajšie (11. 11.) referendum o jej odvolaní bolo neplatné. Pre TASR to v nedeľu potvrdil predseda komisie pre miestne referendum Michal Hirko.



Miestneho referenda sa zúčastnilo 161 z celkového počtu 412 zapísaných voličov. Platných bolo 159 hlasov. Za odvolanie starostky hlasovalo 155 zúčastnených a štyria boli proti. Referendum by bolo platné vtedy, ak by sa ho zúčastnilo aspoň 50 percent oprávnených voličov a rozhodnutie by bolo prijaté nadpolovičnou väčšinou platných hlasov účastníkov.



Podľa poslanca obecného zastupiteľstva Erika Kazanovského bolo viacero dôvodov, na základe ktorých došlo k hlasovaniu o odvolaní starostky. Medzi nimi boli napríklad podozrenia na možné porušenia zákonov, finančné pochybenia a iné. Starostka obvinenia pred referendom nekomentovala.



Pod petíciou za vyhlásenie referenda o odvolaní Džačovskej z funkcie bolo 137 platných podpisov.