Starostka Devína Ľ. Kolková znovukandidovať neplánuje

Bratislava 8. januára (TASR) - Ľubica Kolková, od roku 2006 starostka bratislavskej mestskej časti Devín, sa na jeseň nechystá predĺžiť svoj mandát o piate volebné obdobie. Jedna z dvoch služobne najstarších súčasných starostov bratislavských mestských častí pre TASR potvrdila, že v jesenných voľbách do orgánov samosprávy obcí nechce opätovne kandidovať na post starostky. Nevylúčila však kandidatúru do miestneho zastupiteľstva.



Od roku 2006 je starostkou takisto Gabriela Ferenčáková, ktorá už štvrté volebné obdobie vedie samosprávu v Čunove, počtom obyvateľov najmenšej mestskej časti hlavného mesta. Opätovnú kandidatúru zatiaľ nepotvrdila, no ani nevyvrátila. "V tejto chvíli je to predčasná otázka," uviedla.



Voľby do orgánov samosprávy obcí sa na jeseň budú konať v jednom termíne spolu s voľbami do orgánov samosprávnych krajov.