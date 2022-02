Starostka Karlovej Vsi D. Čahojová vyzýva riešiť problém zveri v meste

Bratislava 5. februára (TASR) - Bolo by načase, ak by štátne inštitúcie začali konečne venovať primeranú pozornosť aj problému premnoženej zveri v mestskom prostredí. Na sociálnej sieti to uviedla starostka bratislavskej Karlovej Vsi Dana Čahojová. Reaguje tak na video z piatka (4. 2.), ktoré zverejnila polícia a ktoré zachytáva stádo diviakov priamo na električkovej trati na Nábreží armádneho generála Ludvíka Svobodu v Bratislave.



"Pár dní dozadu pracovníci mestskej časti počas nočnej služby stretli priamo v srdci Karlovej Vsi stádo približne 50 kusov," dodala starostka. Upozorňuje, že zver je evidentne vystresovaná a do mesta nepatrí. "Predpokladám, že divá zver je predmetom nejakého vlastníckeho práva, keď nie nikoho iného, tak štátu," napísala. Mieni preto, že štátne inštitúcie by sa tomuto problému mali začať intenzívnejšie venovať, predtým, ako sa môže stať nešťastie.



Polícia na sociálnej sieti pri zverejnení videa uviedla, že pohyb divej zveri v koľajisku a po blízkych komunikáciách sa „skončil pomerne úspešne, zranenia osôb alebo komplikácie v premávke sme nezaznamenali“.