Starostka Karlovej Vsi navrhla pozitívnych preveriť hneď PCR testom

Bratislava 5. novembra (TASR) - V prvom kole plošného testovania sa nevyužila šanca verifikovať pozitívne vzorky z antigénových testov presnejším PCR vyšetrením. Upozorňuje na to starostka bratislavskej Karlovej Vsi Dana , ktorá si zároveň myslí, že v rámci druhého kola plošného testovania by bolo "trestuhodné" opätovne nevyužiť takúto šancu.



"Pri počte pozitívnych antigénových testov, ak sa zopakuje situácia z prvého kola, by to nebolo ani technicky, ani fyzicky náročné," zvýraznila Čahojová. Poukázala na to, že by to pomohlo získať presnejší prehľad o rozšírení ochorenia a zároveň rozptýliť pochybnosti o vierohodnosti výsledku antigénového testu. "Tí pozitívne testovaní, ktorí nepociťujú žiadne príznaky a nemajú vedomosť, že by sa nejakým spôsobom mohli nakaziť, musia tak či onak ostať v karanténe, v sociálnej izolácii, často sa im skomplikuje aj ich situácia v zamestnaní," upozornila karloveská starostka.



Relevantnosť návrhu potvrdzovať pozitívny antigénový test PCR metódou dokumentuje aj skúsenosťou z miestneho úradu. "Minulý týždeň ochoreli dvaja naši zamestnanci a boli COVID-19 pozitívni. Ešte pred plošným testovaním sme preventívne antigénovými testami otestovali väčšinu zamestnancov, piati boli pozitívni. Nariadili sme karantény. Následný PCR test ukázal, že všetci boli negatívni," uviedla.



Plošné testovanie Čahojová podporuje, vyzdvihuje jeho význam najmä v postihnutých oblastiach s nárastom ochorení. "Je však potrebné, aby testovanie bolo adresné, a najmä efektívne," dodala.



V 45 okresoch SR sa cez víkend (7. a 8. 11.) uskutoční druhé kolo plošného testovania obyvateľov na ochorenie COVID-19. V sobotu by sa malo testovať na 2805 odberných miestach s pomocou 2715 tímov. V nedeľu majú podľa doterajších informácií otvoriť 2751 odberných miest s 2683 tímami. Otvorené budú od 8.00 h do 20.00 h.



Testovanie sa uskutoční v tzv. červených okresoch, kde počet ľudí s pozitívnym výsledkom testov dosiahol v prvom kole testovania hranicu 0,7 percenta. Okrem obyvateľov daných okresov je určené aj pre občanov, ktorí ich potrebujú navštíviť v termíne od 9. do 14. novembra.