< sekcia Regióny
Starostkou košickej MČ Dargovských hrdinov chce byť V. Houdek Běhalová
Za svoje hlavné priority považuje pravidelnú deratizáciu v MČ podľa potreby, vybudovanie podchodov a detských ihrísk.
Autor TASR
Košice 27. augusta (TASR) - O post starostky košickej mestskej časti Dargovských hrdinov, známej ako Furča, sa bude uchádzať advokátka Vladimíra Houdek Běhalová. Kandiduje za koalíciu strán Smer-SD, Hlas-SD, Republika a Právo na pravdu. Informovala o tom na štvrtkovej tlačovej konferencii.
„Budem sa všemožne usilovať, aby Furča nebola len sídliskom, kde sa býva, ale kde sa žije a kde to žije,“ uviedla.
Za svoje hlavné priority považuje pravidelnú deratizáciu v MČ podľa potreby, vybudovanie podchodov a detských ihrísk. Taktiež chce podporiť kultúrne, spoločenské a komunitné podujatia a v MČ obnoviť trhovisko. Zamerať sa chce aj na problém čistoty sídliska, bezpečnosť či nedostatok parkovacích miest.
Záujemcovia o kandidatúru mohli kandidátne listiny doručiť zapisovateľovi miestnej volebnej komisie do utorka (25. 8.). Zoznam zaregistrovaných kandidátov na post starostu MČ Dargovských hrdinov zatiaľ nie je známy.
Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať v sobotu 24. októbra.
„Budem sa všemožne usilovať, aby Furča nebola len sídliskom, kde sa býva, ale kde sa žije a kde to žije,“ uviedla.
Za svoje hlavné priority považuje pravidelnú deratizáciu v MČ podľa potreby, vybudovanie podchodov a detských ihrísk. Taktiež chce podporiť kultúrne, spoločenské a komunitné podujatia a v MČ obnoviť trhovisko. Zamerať sa chce aj na problém čistoty sídliska, bezpečnosť či nedostatok parkovacích miest.
Záujemcovia o kandidatúru mohli kandidátne listiny doručiť zapisovateľovi miestnej volebnej komisie do utorka (25. 8.). Zoznam zaregistrovaných kandidátov na post starostu MČ Dargovských hrdinov zatiaľ nie je známy.
Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať v sobotu 24. októbra.