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Starostkou košickej mestskej časti Poľov chce byť Gabriela Nemcová
Podporu jej osobne okrem ďalších zástupcov strán vyjadril aj predseda mimoparlamentnej strany Demokrati Jaroslav Naď.
Autor TASR
Košice 2. septembra (TASR) - Starostkou košickej mestskej časti (MČ) Poľov chce byť Gabriela Nemcová. Ako uviedla na tlačovej konferencii, kandiduje s podporou strán Progresívne Slovensko, Demokrati, Za ľudí a Sloboda a Solidarita.
„Poľov dobre poznám a vidím jeho silné stránky, ale aj problémy, ktoré sa dlhodobo neriešia. Mrzí ma, že v mnohých oblastiach stagnujeme a neposúvame sa vpred. Preto som sa rozhodla priložiť ruku k dielu, ponúknuť svoje skúsenosti a energiu,“ uviedla.
Zamerať sa chce na problematiku vzdelávacích inštitúcií v MČ. „Ak sa Poľov rozrastá a pribúdajú rodiny s deťmi, zatvorená škola nám v tomto rozvoji nepomôže. Naopak, musíme hľadať riešenie, ktoré bude zodpovedať tomu, ako sa naša mestská časť mení,“ uviedla s tým, že podľa nej stojí za zváženie zmysluplné spojenie školy a škôlky, aby sa vytvorilo moderné a fungujúce miesto pre deti a využili sa existujúce priestory.
Taktiež chce riešiť vodovod na Hlavnej ulici. Potrebná je podľa nej kompletná výmena časti vodovodu. Okrem toho sa chce zamerať aj na nevyužívané futbalové ihrisko, detské ihrisko, ktorému podľa nej chýba prirodzený tieň či vytvorenie komunitného priestoru, kde by sa obyvatelia MČ mohli stretávať.
Podporu jej osobne okrem ďalších zástupcov strán vyjadril aj predseda mimoparlamentnej strany Demokrati Jaroslav Naď. „Je to osoba, ktorá veľmi dobre vie, čo to znamená funkčný územný plán pre rozvoj mestskej časti. Zároveň dnes pracuje priamo na magistráte, kde je zodpovedná za majetok mesta Košice. To znamená, má skúsenosti aj zo samosprávy, vie, ako fungujú procesy,“ zdôraznil.
Záujemcovia o kandidatúru mohli kandidátne listiny doručiť zapisovateľovi miestnej volebnej komisie do utorka (25. 8.). Zoznam zaregistrovaných kandidátov na post starostu MČ Poľov zatiaľ nie je známy.
Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať v sobotu 24. októbra.
„Poľov dobre poznám a vidím jeho silné stránky, ale aj problémy, ktoré sa dlhodobo neriešia. Mrzí ma, že v mnohých oblastiach stagnujeme a neposúvame sa vpred. Preto som sa rozhodla priložiť ruku k dielu, ponúknuť svoje skúsenosti a energiu,“ uviedla.
Zamerať sa chce na problematiku vzdelávacích inštitúcií v MČ. „Ak sa Poľov rozrastá a pribúdajú rodiny s deťmi, zatvorená škola nám v tomto rozvoji nepomôže. Naopak, musíme hľadať riešenie, ktoré bude zodpovedať tomu, ako sa naša mestská časť mení,“ uviedla s tým, že podľa nej stojí za zváženie zmysluplné spojenie školy a škôlky, aby sa vytvorilo moderné a fungujúce miesto pre deti a využili sa existujúce priestory.
Taktiež chce riešiť vodovod na Hlavnej ulici. Potrebná je podľa nej kompletná výmena časti vodovodu. Okrem toho sa chce zamerať aj na nevyužívané futbalové ihrisko, detské ihrisko, ktorému podľa nej chýba prirodzený tieň či vytvorenie komunitného priestoru, kde by sa obyvatelia MČ mohli stretávať.
Podporu jej osobne okrem ďalších zástupcov strán vyjadril aj predseda mimoparlamentnej strany Demokrati Jaroslav Naď. „Je to osoba, ktorá veľmi dobre vie, čo to znamená funkčný územný plán pre rozvoj mestskej časti. Zároveň dnes pracuje priamo na magistráte, kde je zodpovedná za majetok mesta Košice. To znamená, má skúsenosti aj zo samosprávy, vie, ako fungujú procesy,“ zdôraznil.
Záujemcovia o kandidatúru mohli kandidátne listiny doručiť zapisovateľovi miestnej volebnej komisie do utorka (25. 8.). Zoznam zaregistrovaných kandidátov na post starostu MČ Poľov zatiaľ nie je známy.
Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať v sobotu 24. októbra.