Starostkou Moškovca bude Simona Vráblová

Moškovec 27. marca (TASR) - Starostkou obce Moškovec v okrese Turčianske Teplice bude Simona Vráblová (nezávislá). Novú starostku zvolili obyvatelia do funkcie v sobotných (25. 3.) doplňujúcich voľbách do orgánov samosprávy obcí. Vyplýva to z výsledkov, ktoré zverejnil Štatistický úrad SR.



Vráblová sa o funkciu uchádzala ako jediná. Od obyvateľov dostala 35 platných hlasov. Účasť vo voľbách v obci na hornom Turci dosiahla 62,06 percenta.



Doplňujúce voľby sa v Moškovci konali potom, čo v riadnom termíne volieb koncom októbra minulého roka nikto nepodal kandidátnu listinu na starostu.