Starostlivosť o zeleň v L.Mikuláši si vyžiadala rekordnú spotrebu vody

Liptovský Mikuláš 13. augusta (TASR) - Starostlivosť o mestskú zeleň v Liptovskom Mikuláši si v júli vyžiadala rekordnú spotrebu vody. Upozornila na to dendrologička Verejnoprospešných služieb (VPS) mesta Zuzana Štreitová. Súvisí to s horúčavami a suchom.



Na to, aby zelené plochy prežili, minuli za prvý prázdninový mesiac na zavlažovanie takmer 100 metrov kubických vody. "Je to nárast aj o polovicu oproti letným mesiacom za minulé roky. Kým bežne polievame plochy s trávnikmi, letničkami, trvalkami, kríkmi a stromami z novej výsadby raz či dvakrát do týždňa, v júli sme frekvenciu zvýšili na tri až štyri výjazdy za týždeň, a keďže horúčavy a sucho pretrvávajú, v ostatnom čase niekedy polievame aj každý deň," zhrnula dendrologička.



V teréne sa pri polievaní striedajú dve dvojčlenné skupiny. Tisíclitrovú nádrž naplnia vodou zo studne, ktorú má VPS na dvore. S polievaním začínajú od 4.00 h. Starajú sa o plochy, ktoré majú súhrnnú výmeru približne 1000 metrov štvorcových a je na nich vysadených zhruba 5000 letničiek a 3000 trvaliek.



Polievajú aj stromy v prvých dvoch rokoch po výsadbe, i keď pri nových výsadbách už postupne umiestňujú zavlažovacie vaky. "Samozrejme, neobídeme ani staršie stromy, keď registrujeme, že v tomto počasí neprosperujú," dodala Štreitová s tým, že deficit vlahy pomáhajú pravidelne zalievaním zelených plôch zmierňovať aj členovia Občianskeho združenia Lipa.