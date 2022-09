Starostom bratislavskej D. Novej Vsi chce byť D. Krajčír a J. Žatko

Bratislava 13. septembra (TASR) – Na post starostu bratislavskej Devínskej Novej Vsi kandidujú v jesenných komunálnych voľbách dvaja oficiálni uchádzači. Sú nimi súčasný šéf miestnej samosprávy Dárius Krajčír a hlavný štátny radca Ján Žatko. Vyplýva to zo zoznamu kandidátov, ktorých zaregistrovala miestna volebná komisia. TASR ho poskytla právnička Monika Dargajová z miestneho úradu.



Krajčír sa o priazeň voličov uchádza ako kandidát politickej Strany obcí a miest – Som Slovensko. Žatka podporuje koalícia strán a hnutí, ktorú tvorí Sme rodina, KDH, Za ľudí, Dobrá voľba a umiernení a Spolu – občianska demokracia.



Do 12-členného miestneho zastupiteľstva zaregistrovala komisia 36 kandidátov na poslancov, z ktorých traja kandidujú ako nezávislí.



Spojené samosprávne voľby do orgánov miest a obcí a orgánov samosprávnych krajov sa uskutočnia v sobotu 29. októbra.