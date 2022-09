Starostom bratislavskej Dúbravky chce byť M. Zaťovič a M. Dinuš

Bratislava 19. septembra (TASR) – Na post starostu bratislavskej Dúbravky kandidujú v jesenných komunálnych voľbách dvaja oficiálni uchádzači. Sú nimi súčasný šéf miestnej samosprávy Martin Zaťovič a manažér Marek Dinuš. Vyplýva to zo zoznamu kandidátov, ktorých zaregistrovala miestna volebná komisia. TASR ho poskytla jej zapisovateľka Mária Čajková.



O priazeň voličov sa Zaťovič uchádza ako kandidát politickej Strany obcí a miest – SOM Slovensko, Dinuš kandiduje ako nezávislý.



Do 25-členného miestneho zastupiteľstva zaregistrovala komisia 57 kandidátov na poslanca. S výnimkou jedného ide o nominantov politických strán a koalícií. O funkciu poslanca má záujem osem žien.



Spojené samosprávne voľby do orgánov miest a obcí a orgánov samosprávnych krajov sa uskutočnia v sobotu 29. októbra.