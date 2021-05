Starostom chýbajú dotačné schémy na podporu regionálnej zamestnanosti

Breznica 10. mája (TASR) – Prerušenie projektov podpory zamestnávania uchádzačov o zamestnanie postihlo najmä obecné samosprávy v menej rozvinutých regiónoch. Ako sa na pondelkovom stretnutí zástupcov výborov pre otázky zamestnanosti na úradoch práce z okresov Medzilaborce, Stropkov, Vranov nad Topľou a Rožňava zhodli starostovia obcí, dotačné schémy chýbajú nielen sociálne znevýhodneným občanom, ale i samosprávam. Apelujú preto na vládu, aby tieto programy opäť zaviedla.



"Je tu už sezóna údržby zelene a obce a mestá nemajú momentálne žiadne možnosti zamestnať uchádzačov o zamestnanie a musia na to vynakladať svoje vlastné finančné prostriedky. Ide to veľmi do rozpočtov obcí," uviedol pre TASR starosta obce Kladzany vo Vranovskom okrese Daniel Lorinc, pričom podotkol, že údržba verejných priestranstiev bez pomoci aktivačných pracovníkov stojí obec Kladzany s približne 550 obyvateľmi zhruba 1000 eur mesačne. Ako v tejto súvislosti doplnil starosta obce Čertižné v okrese Medzilaborce Peter Tričák, na severovýchode Slovenska je množstvo obcí "vyľudnených" a obyvatelia zamestnaní prostredníctvom programov na podporu zamestnanosti pomáhali kultivovať nielen verejné priestranstvá, ale často i opustené pozemky. "Práve toto nám pomáhalo udržať tie obce v akom-takom stave," skonštatoval.



V najväčšej obci Rožňavského okresu, v Krásnohorskom Podhradí, pomáhali aktivační pracovníci aj pri menších stavebných prácach. "Mali sme tam aj veľa šikovných remeselníkov, ktorí nám dokázali pomôcť s rekonštrukciou obecných budov. Tým pádom sme nemuseli tieto zákazky zadávať súkromnej firme, ale urobili sme si to svojpomocne, na čom sme ušetrili dosť veľa finančných prostriedkov," ozrejmil starosta Peter Bollo.



Z príspevkov na podporu zamestnávania znevýhodneného, na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti, na aktivačnú činnosť formou dobrovoľnej služby a na podporu udržania pracovných miest však podľa slov starostov neprofitovali len samosprávy. "Programy zvlášť pre sociálne znevýhodnené skupiny boli obrovským prínosom. Každé jedno euro pre človeka, ktorý je v zlej sociálnej situácii, mu pomôže," uviedol Bollo s tým, že kým v minulosti takto mohli pomôcť približne 450 obyvateľom, aktuálne ich pri obecných prácach pomáha približne 60.



"Pociťujeme tlak členskej základne miest a obcí, aby vláda začala urýchlene riešiť politiku aktívnej zamestnanosti alebo dostatok finančných prostriedkov pre zamestnávanie dlhodobo nezamestnaných," skonštatoval závery pondelkového stretnutia Lorinc.



Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) upozorňuje aj na oslabenú výkonnosť ekonomiky v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu, od ktorej očakáva zvyšovanie miery nezamestnanosti počas roka 2021. I preto by sa podľa neho mala vláda znovuzavedením predmetných dotačných programov zaoberať. Hovorca združenia Michal Kaliňák pripomenul, že ZMOS už vlani apelovalo, aby sa podmienky podpory zamestnanosti v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočnej situácie vzťahovali na všetky právnické osoby vrátane subjektov verejného sektora. "ZMOS je presvedčené, že bez podpory regionálnej ekonomiky na Slovensku nebude možné naštartovať lokálnu ekonomiku, boj s chudobou, hospodársku stabilitu aj sociálny zmier," uviedol.