Starostom Malých Hostí bude Teodor Rusnák, rozhodol NSS

Malé Hoste 20. februára (TASR) - Starostom obce Malé Hoste v okrese Bánovce nad Bebravou bude Teodor Rusnák (nezávislý). Rozhodol o tom Najvyšší správny súd (NSS) SR. Súd zrušil rozhodnutie volebnej komisie z minuloročných októbrových komunálnych volieb, na základe ktorých sa starostkou stala Marta Gregorová (SNS). Vyplýva to z rozsudku zverejneného na webovom sídle súdu.



Volebnú žalobu podal pôvodne neúspešný kandidát na starostu Rusnák, ktorý už v minulosti túto funkciu zastával. Svoj návrh odôvodnil tým, že vo voľbách malo byť odovzdaných 205 obálok, avšak komisia zistila len 198 platných hlasov. Podľa zápisnice teda nemalo byť odovzdaných sedem platných hlasov, pričom z nich bol na troch hlasovacích lístkoch uvedený ako zakrúžkovaný kandidát práve on, avšak tieto hlasy boli podľa neho nezákonným spôsobom vyradené. Na týchto lístkoch bolo zakrúžkované poradové číslo žalobcu, pričom údajne malo byť súčasne pravdepodobne podčiarknuté alebo inak zvýraznené aj meno kandidáta.



Žalobu navrhla žalovaná zamietnuť ako nedôvodnú, odvolala sa na volebný zákon, podľa ktorého má volič označiť krúžkom poradové číslo svojho zvoleného kandidáta. Tri hlasovacie lístky podľa nej tak neboli upravené tak, ako to vyžaduje zákon. V jednom prípade bol zakrúžkovaný celý riadok kandidáta s číslom 2 a v dvoch prípadoch bol zakrúžkovaný riadok kandidáta od začiatku riadku po jeho priezvisko.



NSS SR vo svojom rozhodnutí s odvolaním sa na judikatúru Ústavného súdu SR skonštatoval, že tri hlasovacie lístky, ktoré komisia vyradila, nemožno považovať za neplatné. Počet nesprávnych hlasovacích lístkov tak mal byť podľa neho štyri. Rusnák tak na základe rozhodnutia súdu po pripočítaní troch pôvodne neplatných hlasov od voličov získal namiesto 98 spolu 101 platných hlasov a stal sa starostom Malých Hostí. Gregorová získala vo vlaňajších komunálnych voľbách 100 hlasov.