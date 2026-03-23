Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 23. marec 2026
< sekcia Regióny

Starostom obce Hronské Kosihy sa v doplňujúcich voľbách stal A.Horváth

.
Ilustračná fotka. Foto: TASR/Branislav Račko

Rozhodli o tom voliči v doplňujúcich komunálnych voľbách v sobotu 21. marca.

Hronské Kosihy 23. marca (TASR) - Starostom obce Hronské Kosihy v okrese Levice sa stal Anton Horváth. Rozhodli o tom voliči v doplňujúcich komunálnych voľbách v sobotu 21. marca. Horváth kandidoval s podporou Slovenskej národnej strany. Výsledok volieb potvrdila Monika Klinčoková, predsedníčka okrskovej volebnej komisie.

Z celkového počtu 660 voličov zapísaných v zozname voličov sa na hlasovaní zúčastnilo 379. Novozvolený starosta získal 240 hlasov, jeho protikandidátku Michaelu Slovákovú (nezávislá) podporilo 129 voličov.

Bývalá starostka Anna Janáková (SaS) bola do funkcie zvolená v doplňujúcich voľbách 6. septembra 2025. Svojho mandátu sa vzdala 20. októbra, dôvodom mali byť zdravotné problémy. Zastupovaním starostky bol poverený novozvolený starosta Anton Horváth.
.

