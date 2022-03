Poznáme výsledky doplňujúcich volieb

Novým starostom obce Bernolákovo sa v doplňujúcich voľbách stal M. Turenič



V Mokrej Lúke bude starostom J. Gallo, v Selciach a Seľanoch bol kandidát jeden

Košťany nad Turcom 20. marca (TASR) – Starostom obce Košťany nad Turcom v Martinskom okrese bude 56-ročný podnikateľ Ján Mlynár (SaS, Sme rodina, Dobrá voľba). Vyplýva to z výsledkov sobotňajších (19. 3.) doplňujúcich volieb.Ako TASR informovala zapisovateľka tamojšej volebnej komisie Katarína Beličková, Mlynár získal vo voľbách 166 platných hlasov a o 33 hlasov porazil kandidáta, ktorý skončil druhý, 48-ročného technika Romana Michalku (nezávislý).Z celkového počtu 1113 oprávnených voličov odovzdali voliči 599 platných hlasov, volebná účasť dosiahla 53,82 percenta. V Košťanoch nad Turcom sa o post starostu uchádzalo päť kandidátov, dôvodom doplňujúcich volieb bolo úmrtie doterajšieho starostu.Novým starostom obce Bernolákovo (okres Senec) bude Miroslav Turenič. Doterajší zastupujúci starosta zvíťazil v sobotných (19. 3.) doplňujúcich voľbách do orgánov samosprávy obcí so ziskom 1363 hlasov.Jeho protikandidátke Ive Pipíškovej odovzdalo svoj hlas 444 voličov a druhému protikandidátovi Adamovi Šipošovi 277 voličov.Zo 6953 voličov zapísaných v zozname sa v Bernolákove zúčastnilo volieb v sobotu 2098 ľudí. Odovzdali 2084 platných hlasov.V obci sa doplňujúce voľby konali po tom, ako vlani v auguste zomrel dovtedajší starosta Richard Červienka.V sobotňajších (19. 3.) doplňujúcich voľbách si nových starostov volili obyvatelia troch obcí v Banskobystrickom kraji. V Mokrej Lúke v okrese Revúca bol z trojice kandidátov najúspešnejší Juraj Gallo (nezávislý), v Selciach v okrese Poltár a v Seľanoch v okrese Veľký Krtíš sa o kreslo starostu uchádzal len jeden kandidát. Priebeh volieb bol vo všetkých troch obciach bezproblémový.Ako pre TASR priblížil vedúci odboru všeobecnej vnútornej správy Okresného úradu (OÚ) Rimavská Sobota Lukáš Kvietok, v Mokrej Lúke dosiahla volebná účasť takmer 60 percent.doplnil Kvietok. Ako dodal, na druhom mieste v hlasovaní skončila Štefánia Dachová, na treťom Anna Kubusová.Podstatne nižšia bola účasť vo voľbách v obciach Seľany a Selce, kde mali na post starostu len po jednom kandidátovi. Obom tak na zvolenie do funkcie stačil i jediný hlas. V Seľanoch Jozefa Gemera (nezávislý) volilo 35 zo 143 oprávnených voličov. V Selciach Martina Bodnára (nezávislý) podporilo 23 ľudí, volebná účasť tu dosiahla približne 26 percent. Pre TASR to uviedli vedúce odborov všeobecnej vnútornej správy príslušných OÚ.