Starostom Veľkého Borového bude Kamil Jančura

Veľké Borové 29. marca (TASR) - Starostom obce Veľké Borové v okrese Liptovský Mikuláš bude Kamil Jančura (nezávislý). Do funkcie ho obyvatelia zvolili v sobotných (25. 3.) doplňujúcich voľbách do orgánov samosprávy obcí. Vyplýva to z výsledkov, ktoré zverejnil Štatistický úrad SR.



Okrem Veľkého Borového sa doplňujúce voľby konali v 53 obciach. Voliči si v nich zvolili 20 nových starostov a 93 členov zastupiteľstiev.