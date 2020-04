Starostov v okrese Vranov znepokojuje nepovolený ambulantný predaj

Čičava/Čaklov 21. apríla (TASR) – Ambulantný predaj bez povolení a registračných pokladníc znepokojuje starostov obcí s marginalizovanými rómskymi komunitami v okrese Vranov nad Topľou. Ako sa pre TASR vyjadril starosta obce Čičava Dušan Vilenik, nielen on má obavu z možného šírenia nového koronavírusu, keďže predaj vykonávajú tiež Rómovia, prichádzajúci do obcí na dodávkach s evidenčnými číslami rôznych okresov.



"Chodili zo začiatku dodávky s poľskými evidenčnými číslami, ale aj v nich boli Rómovia, ale teraz sú to len slovenské čísla z rôznych okresov. Každý deň dve – tri," uviedol Vilenik s tým, že dva takéto prípady súčasne riešil aj v utorok, pričom predaj ukončila až privolaná policajná hliadka. Na mieste bolo podľa jeho slov zhromaždených pomerne veľa Rómov, z ktorých sa len máloktorí chránili ochranným rúškom. "Máme obavu, môže to (nový koronavírus, pozn. TASR) priniesť niekto z iného okresu. Môže to byť práve ten zdroj, cez ktorý to k nám príde," vysvetlil, prečo ho ambulantný predaj bez registračných pokladníc vykonávaný "pochybnými" predajcami v súčasnosti znepokojuje viac než inokedy. Zdôraznil tiež, že vzhľadom na riziko šírenia nového koronavírusu zakázal krízový štáb obce akýkoľvek ambulantný predaj až do odvolania. Ako Vilenik doplnil, na situáciu upozornil políciu i regionálnych hygienikov.



"Privážajú sem celé kamióny, odkiaľ to do noci prekladajú do dodávok. Denno-denne ako na páse, raz zemiaky, inokedy vajcia, oleje, textil, všetko, čo sa dá predať," priblížil pre TASR situáciu v areáli jednej zo spoločností sídliacej v obci Čaklov jej starosta Andrej Dragula. "Firma tam už nepodniká, dcéra majiteľa areál prenajala, ale komu, to neviem," doplnil s tým, že na tamojšie praktiky, pri ktorých sa napríklad manipuluje s vajíčkami z kamióna bez klimatizácie, upozornil všetky príslušné orgány vrátane daňového úradu. Následný predaj sa aj v jeho obci, kde býva aj 1300 obyvateľov rómskej komunity, realizuje bez registračných pokladníc.



Vedúci oddelenia komunikácie a prevencie Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Igor Pavlik uviedol, že v tejto súvislosti polícia zaregistrovala oznámenie okrem Čičavy a Čaklova aj z obce Zámutov. Z iných obcí či okresov Prešovského kraja podobné prípady nezaznamenali. "Polícia preverí každé jedno oznámenie a v zákonnej lehote rozhodne," doplnil k spôsobu, akým tieto prípady riešia.



Situáciu v Čaklove má v pláne preveriť Regionálna veterinárna a potravinová správa (RVPS) Vranov nad Topľou. "Vieme o tom, posielam tam ľudí, pôjdu tam na kontrolu," potvrdil jej riaditeľ Peter Sabo s tým, že v prípade zistenia pochybení zo strany predajcov sú kontrolóri RVPS oprávnení ukladať pokuty. Starostom s podobnými skúsenosťami odporúča, aby o nich informovali nielen RVPS, ale aj regionálne úrady verejného zdravotníctva, ktoré vozidlám ambulantného predaja vydávajú povolenia.