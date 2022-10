STAROSTOVI SA VYHRÁŽAL SMRŤOU: Predtým ho ale chcel oskalpovať

Považská Bystrica 12. októbra (TASR) – Považskobystrickí policajti obvinili 37-ročného muža z okresu Považská Bystrica z prečinu nebezpečného vyhrážania sa. Starostovi jednej z obcí v Považskobystrickom okrese sa vyhrážal smrťou. Informovala o tom trenčianska krajská policajná hovorkyňa Katarína Kuzmová.



Jeden z obyvateľov obce začal starostovi e-mailom zasielať správy, v ktorých mu mal vulgárne nadávať a urážať ho, pričom jeho konanie sa následne vystupňovalo do vyhrážania sa ujmou na zdraví a zabitím. V jednom z e-mailov mu mal napísať: "Normálne ťa prídem oskalpovať, normálne ťa dobijem ako psa." Okrem vyhrážok samotnému starostovi obce mal adresovať vyhrážky aj jeho manželke a deťom.



"Konanie páchateľa však nezostalo len pri e-mailoch. Pred rodinným domom starostu mal vymontovať zo zadného pravého kolesa z jeho osobného motorového vozidla ventil, následkom čoho pneumatika vyfučala. Starosta po tom, ako toto konanie páchateľa videl, ho oslovil, pričom páchateľ sa mal začať k nemu približovať a kričať, že ho zabije. Až potom, ako starosta agresívnemu mužovi povedal, že zavolá na políciu, páchateľ od svojich vyhrážok upustil a z miesta ušiel," uviedla hovorkyňa.



Ako dodala Kuzmová, starosta podal na muža trestné oznámenie, polícia ho so súhlasom prokurátora zadržala a umiestnila do policajnej cely. V prípade dokázania viny mu hrozí trest odňatia slobody na šesť mesiacov až tri roky.