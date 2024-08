Starostovia Bratislavy kritizujú návrh nového stavebného zákona

Bratislava 14. augusta (TASR) - Návrh nového stavebného zákona z dielne Ministerstva dopravy (MD) SR vychádza v ústrety bilbordovým spoločnostiam a oberá samosprávy o možnosť regulácie neprimeranej vonkajšej reklamy. Upozorňujú na to starostovia bratislavských mestských častí (MČ) Staré Mesto, Nové Mesto, Vrakuňa a Lamač Matej Vagač, Matúš Čupka, Martin Kuruc a Igor Polakovič. Ministerstvo a šéfa rezortu Jozefa Ráža (nominant Smeru-SD) vyzývajú, aby hlas miest a obcí neopomínali. Kritizujú tiež absenciu diskusie.



Zástupcovia samospráv poukazujú na to, že nový stavebný zákon má už postavené reklamné stavby spraviť "nesmrteľnými". Pôvodne mali prísť všetky reklamné stavby o stavebné povolenie koncom apríla 2024, súčasná vláda termín následne termín odsunula na koniec apríla 2027. Návrh nového zákona zároveň prichádza s ďalšou zmenou, keď tieto stavby už nedefinuje ani ako dočasné stavby, ani im neprisudzuje, ako dočasné majú byť.



"Z roku 2024 sa nedávno stal rok 2027 a po novom chcú obmedziť samosprávy úplne a vizuálnemu smogu v mestách a obciach dopriať nesmrteľnosť," podotýka starosta Starého Mesta Matej Vagač.



Starostovia to považujú za neprijateľnú zmenu, ktorej nepredchádzala žiadna diskusia s dotknutými samosprávami. Práve tie vstupujú do procesu kontrolou súladu s územným plánom pri žiadosti o predĺženie trvania povolenia stavby, keďže konštrukcie s informačnou, respektíve reklamnou plochou sú v súčasnosti dočasnými stavbami. Ak samospráva zistí následne rozpor s územným plánom, dobu trvania nepredĺži a dôjde k jej odstráneniu.



"Toto pravidlo však návrh nového zákona ruší, a tak všetky už povolené bilbordy a megaboardy by mohli na mieste zostať prakticky naveky," zdôrazňuje starosta Lamača Igor Polakovič.



Starostovia objektívny dôvod na zmenu, ktorá nie je v prospech verejného záujmu, prináša benefity len bilbordovým spoločnostiam na úkor kvality verejného priestoru, nevidia. Požadujú, aby sa ani pri tejto navrhovanej legislatívnej zmene nezabúdalo na samosprávy a ich pripomienky. Žiadajú tiež, aby bola reklamná stavba naďalej dočasnou montovanou stavbou a aby obmedzená doba trvania zachovávala mestám a obciam možnosť regulovať reklamné plochy aj územným plánom.