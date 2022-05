Starostovia na Podpoľaní volajú po riešení problému s medveďmi

Detva 12. mája (TASR) - Starostovia a primátori na Podpoľaní volajú po riešení podľa nich neúnosného stavu populácie medveďa hnedého. Ich obavy opäť zosilneli po útokoch, ktoré sa odohrali v uplynulých dňoch na Kyslinkách pri Hrochoti a v blízkosti horského hotela na Poľane.



Ako na brífingu v Detve vo štvrtok uviedol primátor Detvy Ján Šufliarský, samosprávu často kontaktujú obyvatelia, ktorí hlavne v okrajových častiach mesta vídavajú medvede a obávajú sa napríklad ráno púšťať deti do školy alebo večer na krúžky. "Ľudia nám už hlásili aj to, že videli pohromade 11 medveďov," podotkol. "Škody nám však hlásia včelári, majitelia oviec, ale aj bežní obyvatelia, keď im medveď poničil kuríny na dvoroch," vymenoval.



Podľa poľovníckeho referenta OZ Poľana Martina Nôžku je nesporné, že už aj veľké medvede schádzajú do údolí, čo v minulosti nebolo. Populácia na Poľane sa pri tom za niekoľko uplynulých rokov výrazne zväčšila. Pripomenul, že pri výskume, ktorý sa robil v roku 2014, bolo na území o rozlohe 60.000 hektárov zaznamenaných 158 medveďov. Dnes sú však podľa neho tieto čísla výrazne vyššie. "Kedysi mala totiž medvedica len jedno či dve medvieďatá, dnes ich už pri matke vídať tri či štyri a dokonca bola videná medvedica s piatimi medvieďatami," dodal.