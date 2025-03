Starostovia ôsmich obcí vykonávajú v súvislosti s nákazou súpis chovov

Komárno 10. marca (TASR) - V okrese Komárno a Dunajská Streda pokračujú opatrenia súvisiace s výskytom nákazy slintačky a krívačky v Maďarsku v blízkosti hraníc so Slovenskou republikou. Starostovia ôsmich obcí spadajúcich do pásma dohľadu na základe nariadenia Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy (RVPS) v Komárne a Dunajskej Strede vykonávajú súpis chovov hovädzieho dobytka, oviec, kôz a ošípaných na základe hlásení chovateľov, potvrdili zástupcovia dotknutých obcí.



Ďalšie opatrenia spočívajú v dodržiavaní prísnych hygienických opatrení vrátane dezinfekcie všetkých dopravných prostriedkov opúšťajúcich priestory chovov. Chovatelia chovov sú povinní bezodkladne hlásiť uhynuté alebo choré kusy zvierat. Domácu zabíjačku sú vlastníci chovov povinní nahlásiť minimálne deň vopred na RVPS.



Hlavný veterinárny lekár Maďarska informoval o potvrdení výskytu ohniska slintačky a krívačky v chove hovädzieho dobytka pri obci Kisbajcs, približne dva kilometre od hranice so Slovenskou republikou, v piatok (7. 3.). Do pásma dohľadu sa zaradili obce Číčov, Klížska Nemá a Trávnik v okrese Komárno a obce Medveďov, Kľúčovec, Čiližská Radvaň, Baloň a Sap v okrese Dunajská Streda.



Vo vytýčenom pásme sa v okrese Komárno nachádza predbežne šesť chovov hovädzieho dobytka s 507 zvieratami, päť chovov oviec s 26 zvieratami, šesť chovov kôz s 23 zvieratami a osem chovov ošípaných so 114 kusmi. V okrese Dunajská Streda sa vo vytýčenom pásme nachádza predbežne šesť chovov hovädzieho dobytka s 1851 kusmi zvierat a sedem chovov ošípaných s počtom 32.422 zvierat. Zatiaľ nie je evidované žiadne podozrenie na výskyt ochorenia.