Starostovia Vrakune a Ružinova vyzývajú na riešenie električky

Bratislava 10. septembra (TASR) – Starostovia bratislavských mestských častí Vrakuňa a Ružinov Martin Kuruc a Martin Chren vyzývajú kompetentných v prípade dlhoročných plánov vybudovania električkovej radiály do Podunajských Biskupíc a Vrakune na začatie spoločných rokovaní. Urobili tak na štvrtkovom brífingu, pričom poukázali na to, že električka do tejto časti mesta je už nevyhnutnosťou.



"Vyzývam všetkých kompetentných, ktorí majú záujem tento problém riešiť, aby sa konečne spojili a problém vyriešili. Stretnime sa, povedzme, kto má akú úlohu na to, aby to mohlo začať fungovať," povedal Kuruc.



Poznamenal, že sa v tejto súvislosti už obrátil listom na ministra dopravy, ktorý ho ubezpečil, že "táto vážna téma" je jednou z priorít rezortu a uvažuje sa s jeho podporou. Kuruc v tomto smere navrhol, aby sa na financovanie projektu využila časť peňazí, ktoré dostane Slovensko z EÚ na riešenie dosahov koronakrízy. Podľa Chrena by na to stačila aj menej ako desatina z tejto sumy, v závislosti od alternatív projektu.



"Pred rokom a pol sme vedeli, že ak by sme sa pustili hneď do práce, tak na konci tohto volebného obdobia mohla prvá časť električkovej trate stáť. Dnes už vieme, že to nestihneme," poznamenal Chren, ktorý sa dlhoročným neriešením problému vidí politikárčenie a žabomyšie vojny. Podľa neho by sa už malo konečne ukázať, kto to s Bratislavou, osudmi, životmi a časom ľudí myslí vážne. Šéfov samospráv netrápi to, či električka pôjde popred alebo za novostavbou Slovenského národného divadla (SND), dôležité je podľa nich rozhýbať veci a povoľovať projekty.



Hlavné mesto v reakcii pre TASR uviedlo, že víta podporu starostov Ružinova a Vrakune, ktorí "pomenovali vážnosť situácie". Práve ich mestské časti podľa magistrátu najviac pociťujú problémy absentujúcej električkovej trate, najkapacitnejšieho systému verejnej dopravy. "Naďalej robíme všetko pre to, aby sme presadili najefektívnejšiu trasu električky popri SND a jej napojenia na ružinovskú radiálu až do Podunajských Biskupíc," ubezpečil bratislavský magistrát.