Znepokojení starostovia z okolia odkaliska Poša písali premiérovi list

Nižný Hrušov 5. februára (TASR) – Starostovia obcí z okolia odkaliska Poša v okrese Vranov nad Topľou sú znepokojení v súvislosti s mimoriadnou situáciou vyhlásenou pre prítomnosť sudov s toxickými látkami pochádzajúcimi z výroby v bývalom štátnom podniku Chemko Strážske. Tvrdia, že znečistenie, ktoré spôsobuje odkalisko Poša, môže byť závažnejšie. Otvoreným listom požiadali premiéra Petra Pellegriniho a ministerku vnútra Denisu Sakovú o zaradenie odkaliska Poša pod proces vyhlásenej mimoriadnej situácie.



Ako pre TASR v stredu uviedol starosta obce Nižný Hrušov Ján Fenčák, rozhorčenie u starostov vyvoláva aj ich slabá informovanosť zo strany kompetentných orgánov. "Máme množstvo otázok, ktoré budeme adresovať štátnym orgánom okolo mimoriadnej situácie pravdepodobne počas zajtrajšieho dňa," povedal Fenčák, ktorý je zároveň predsedom petičného výboru na zastavenie odkaliska Poša.



"Odkalisko nebolo vybudované na uloženie nebezpečných látok, ktoré sa tam počas činnosti bývalého štátneho podniku Chemko Strážske uložili. Odkalisko je verejne prístupné bez akéhokoľvek zabezpečenia. Voľný prístup k nemu majú ľudia, ako aj voľne žijúce zvieratá. Dovolíme si teda poukázať na to, že problém PCB látok uskladnených v odkalisku Poša má ešte väčšie rozmery a zásadný dosah na zdravie obyvateľov celého regiónu," uvádzajú starostovia v otvorenom liste, pričom poukazujú na skutočnosť, že pritekajúca, takzvaná vyčistená odpadová voda, z bývalého areálu Chemka Strážske aktivuje sedimenty, v dôsledku čoho sú látky uložené v odkalisku následne vyplavované cez Kyjovský potok do rieky Ondava.



Tvrdia tiež, že v rokoch 2014 až 2019 boli v ČOV v Strážskom likvidované nebezpečné látky z celého územia Slovenska, preto sa dôvodne obávajú, že úroveň znečistenia odkaliska sa mohla ešte znásobiť. Upozorňujú pritom na skutočnosť, že odkalisko nemá vydané platné integrované povolenie. Od vlády žiadajú "prijať okamžité kroky na zabezpečenie ochrany zdravia obyvateľov v celom regióne". Za zásadné tiež považujú dôsledné preverenie platnosti všetkých vydaných povolení na prevádzku odkaliska vrátane postupu štátnych orgánov.



Ako Fenčák doplnil, v súvislosti s vyhlásenou mimoriadnou situáciou sa v stredu stretli starostovia obcí v najbližšom okolí odkaliska Poša z Vranovského, ale aj Michalovského okresu. Okrem iných otázok riešili aj informačný leták vydaný Úradom verejného zdravotníctva SR s odporúčaniami pre región, v ktorom sa nachádzajú PCB látky. "Od rána sme bombardovaní telefonátmi od občanov, od poslancov, ako si majú vysvetliť leták, v ktorom sú napísané veľmi vážne veci, odporúčania typu, že máte prestať používať doma chované a vypestované veci, teda nekonzumovať ich. Vyvolal u verejnosti množstvo pochybností a nejasností a dostali sme množstvo otázok," konkretizoval s tým, že odporúčania sú platné už pre "široké okolie" odkaliska.



O letáku sa pritom starostovia z blízkeho okolia odkaliska dozvedeli od novinára. "Sme znepokojení, že sme vynechaní z procesu a nemáme o mimoriadnej situácii žiadne konkrétne informácie od štátnych orgánov. Čerpáme iba z toho, čo je medializované," povedal Fenčák s tým, že ani ním navštívené štátne úrady na úrovni regiónu nemali o existencii predmetného letáka žiadnu vedomosť. "Takto to ďalej nejde. Toto je neakceptovateľné," uzavrel.