Starostu Prosačova obvinili, stíhajú ho väzobne
Obvinený sa mal skutkov dopúšťať v období od novembra 2025 do apríla 2026.
Autor TASR
Prosačov 11. mája (TASR) - Starostu obce v okrese Vranov nad Topľou obvinili z prečinu porušovania povinností pri správe cudzieho majetku. TASR to potvrdila hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová. Okresný súd ho následne vzal do väzby. Ako upozornila STVR, ide o starostu obce Prosačov, ktorý mal údajne vykonať viaceré transakcie bez oprávnenia.
Obvinený sa mal skutkov dopúšťať v období od novembra 2025 do apríla 2026. Sudkyňa pre prípravné konanie Okresného súdu Vranov nad Topľou rozhodla v sobotu (9. 5.) o jeho vzatí do väzby z dôvodu obavy, že by mohol pokračovať v trestnej činnosti. „Súd neprijal písomný sľub obvineného ako náhradu väzby a väzbu ani nenahradil dohľadom probačného a mediačného úradníka,“ uviedla hovorkyňa Krajského súdu v Prešove a okresných súdov v jeho pôsobnosti Ivana Petrufová. Rozhodnutie je právoplatné. Obvinený aj prokurátor sa vzdali práva podať sťažnosť.
