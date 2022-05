Starší muž krompáčom poškodil auto, polícia ho obvinila

Lučivná 27. mája (TASR) - Starší Popradčan krompáčom poškodil auto, policajti zo Svitu ho obvinili z prečinu nebezpečného vyhrážania a prečinu poškodzovania cudzej veci. Krajský policajný hovorca z Prešova Daniel Džobanik informoval, že ide o 62-ročného muža a k incidentu došlo v stredu (25. 5.) podvečer.



"Obvinený poškodil osobné auto, ktoré bolo zaparkované v záhrade jedného z rodinných domov v obci Lučivná, okres Poprad. Krompáčom zasekol do prednej kapoty a do strechy auta," priblížil hovorca s tým, že agresor sa mal poškodenému aj vulgárne vyhrážať zabitím.



Spôsobená škoda bola predbežne vyčíslená na 1700 eur. Na obvineného spracovali policajti návrh na vzatie do väzby.