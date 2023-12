VODIČ ZRAZIL ŽENU NA CHODNÍKU: Pri zrážke utrpela ťažké zranenia

Rožňava 5. decembra (TASR) - Polícia vyšetruje dopravnú nehodu, ku ktorej došlo v pondelok (4. 12.) krátko popoludní v Rožňave. Starší vodič so svojim autom zišiel z cesty a na chodníku zrazil 41-ročnú ženu, ktorá pri zrážke utrpela ťažké zranenia. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach Lenka Ivanová.



Podľa polície mal 72-ročný vodič z doposiaľ nezistených príčin zísť s autom z cesty na zasnežený chodník, kde prednou ľavou časťou vozidla zozadu narazil do ženy, ktorá úsekom prechádzala. Chodkyňu po náraze odhodilo na zasneženú časť medzi chodníkom a cestou.



"Vodič s autom ďalej pokračoval v jazde po chodníku, až narazil prednou časťou vozidla do betónového koša nachádzajúceho sa v blízkosti chodníka. Betónový kôš ostal po náraze zakliesnený v spodnej časti vozidla a vodič s ním nakoniec prešiel späť na cestu do protismeru, kde ostal stáť pri miernom svahu," priblížila krajská policajná hovorkyňa.



Vodič ani jeho spolujazdkyňa sa pri nehode nezranili, chodkyňa utrpela zranenia, ktoré si predbežne vyžiadajú minimálne 28-dňovú dobu liečenia a práceneschopnosti. Starší vodič bol po nehode podrobený dychovej skúške s negatívnym výsledkom.



"Keďže na mieste nehody zo správania vodiča nebolo možné jednoznačne vylúčiť ovplyvnenie návykovou látkou, bol mu s jeho súhlasom v nemocnici odobratý biologický materiál. Chodkyni bol na zistenie alkoholu v organizme taktiež odobratý biologický materiál," dodala Ivanová. Polícia v súvislosti s nehodou začala trestné stíhanie pre trestný čin ublíženia na zdraví, nehoda je naďalej v štádiu vyšetrovania.