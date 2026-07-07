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Štart kyvadlovej dopravy do strediska na Donovaloch odložili
Dôvodom je predĺženie výroby špeciálneho cyklovozíka zo strany dodávateľa.
Autor TASR
Banská Bystrica 7. júla (TASR) - Plánované spustenie víkendovej kyvadlovej dopravy z Banskej Bystrice na Donovaly do strediska Riders Park z technických príčin dočasne odložili. TASR o tom v utorok informovala Terézia Krajčová z Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Stredné Slovensko.
„Dôvodom je predĺženie výroby špeciálneho cyklovozíka zo strany dodávateľa,“ vysvetlila Krajčová s tým, že OOCR Stredné Slovensko bude o presnom dátume ostrého štartu kyvadlovej dopravy s novým cyklovozíkom verejnosť včas informovať.
„Za zdržanie sa ospravedlňujeme, no finálny produkt bude pre komfort cyklistov zásadným vylepšením. Spustenie linky v plnom režime očakávame v druhej polovici júla,“ doplnil výkonný riaditeľ OOCR Stredné Slovensko Jiří Pěč.
„Dôvodom je predĺženie výroby špeciálneho cyklovozíka zo strany dodávateľa,“ vysvetlila Krajčová s tým, že OOCR Stredné Slovensko bude o presnom dátume ostrého štartu kyvadlovej dopravy s novým cyklovozíkom verejnosť včas informovať.
„Za zdržanie sa ospravedlňujeme, no finálny produkt bude pre komfort cyklistov zásadným vylepšením. Spustenie linky v plnom režime očakávame v druhej polovici júla,“ doplnil výkonný riaditeľ OOCR Stredné Slovensko Jiří Pěč.