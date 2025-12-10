< sekcia Regióny
Štart lyžovačky v Tatranskej Lomnici sa pre oteplenie odkladá
Vo Vysokých Tatrách sa tak zatiaľ lyžuje len na Štrbskom Plese.
Autor TASR
Tatranská Lomnica 10. decembra (TASR) - Štart lyžovačky v stredisku v Tatranskej Lomnici sa odkladá. Pôvodne avizovaný termín v sobotu 13. decembra bude znamenať začiatok prevádzky horského strediska po jesennej údržbe, avšak bez lyžiarskych tratí. Riaditeľ horského strediska Vysoké Tatry Dušan Slavkovský uviedol, že dôvodom je výrazné oteplenie z posledných dní.
„Na zjazdovkách máme pripravené kopy snehu ešte z konca novembra. Aktuálne však panujú dosť vysoké teploty a ich skoré rozhrnutie by nám nepomohlo pripraviť stredisko na bezpečnú a dlhodobú prevádzku. V Tatranskej Lomnici je to tak zatiaľ skôr o sánkovačke, lyžiari môžu jazdiť na Štrbskom Plese alebo v Jasnej. Veríme, že už na budúci týždeň budeme mať pre nich lepšie správy,“ priblížil Slavkovský.
V stredisku tak spúšťajú lanovky v celom úseku od Tatranskej Lomnice prakticky až na Lomnický štít. Nebudú však v prevádzke na lyžovačku, a to znamená, že lyžiarske trate budú zatvorené.
Vo Vysokých Tatrách sa tak zatiaľ lyžuje len na Štrbskom Plese, kde novú sezónu odštartovali sprevádzkovaním novej lanovky na Medvediu kopu počas uplynulej soboty (6. 12.). V prevádzke zatiaľ nie je Jakubkova Lúka, pričom tento svah plánujú otvoriť pred Vianocami.
