Start-up z košického Silicon Valley ocenila porota aj široká verejnosť

Košice 5. apríla (TASR) – Start-up projekt z košického Silicon Valley dostal uznanie poroty aj širokej verejnosti, v uplynulých dňoch získal dve ocenenia Via Bona Slovakia. Ide o aplikáciu Sám v múzeu, ktorá slúži ako interaktívny sprievodca pre zrakovo postihnutých s cieľom zvýšiť ich samostatnosť pri pohybe a orientácii v priestoroch múzea. TASR o tom informoval Juraj Probala zo spoločnosti T-Systems Slovakia.



Za projektom stojí trojica študentov, Veronika Matejová, Filip Hudzík a Marek Haluška. Aplikácia bola spustená začiatkom decembra 2018 v priestoroch Východoslovenského múzea v Košiciach. „Časom by sme chceli, aby naša aplikácia možno nahradila ľudského sprievodcu zrakovo postihnutých a poskytovala viac intuitívnych možností. Dodaním projektu sa naša misia nekončí, chceme pokračovať v jeho vývoji a štúdiu poznatkov, ktoré pri tomto projekte získavame,” vysvetlil Hudzík.



Na vývoji aplikácie sa podieľali aj uvedená spoločnosť a projekt Inovačné laboratórium (Innovlab), v ktorom sa spájajú technologické inovácie a snaha zlepšiť životné podmienky obyvateľov košického regiónu. „Som veľmi hrdý na náš tím, ktorý pomohol vytvoriť túto aplikáciu. Zároveň som rád, že práca našich zamestnancov získala uznanie aj za hranicami našej organizácie. Aplikácia Sám v múzeu, expertíza a zručnosti, ktoré boli potrebné na jej vytvorenie, sú viditeľnými výsledkami zmien, ktoré v spoločnosti robíme,“ uviedol generálny riaditeľ T-Systems Slovakia Daniel Giebel.



O ocenenie Nadácie Pontis za rok 2018 bojovalo 23 firiem a projektov vo ôsmich kategóriách. Kategóriu sociálne inovácie vyhrala práve košická spoločnosť T-Systems Slovakia s uvedenou aplikáciou. Ocenenie Via Bona Slovakia sa zameriava na malé, stredné aj veľké podniky, ktoré sú príkladom zodpovedného a férového podnikania a svojimi aktivitami pomáhajú zamestnancom aj okoliu či riešia spoločensky dôležité témy.