Štartuje ďalší ročník ankety Strom roka, nominácie sú spustené

Banská Bystrica 26. marca (TASR) - Nadácia Ekopolis spúšťa ďalší ročník ankety Strom roka, ktorej cieľom je zviditeľniť staré, vzácne a ohrozené stromy a prispieť k ich odbornému ošetreniu a záchrane. Možnosť nominovať strom do ankety bola spustená v pondelok (25. 3.) a potrvá mesiac. TASR o tom za nadáciu informovala Martina Hromadová.



"Príbehy, ktoré rozpovedajú stromy, sú i príbehmi nás ľudí a histórie miesta, kde rastú. Vďaka ankete chceme vzbudiť záujem ľudí o životné prostredie a lásku k dedičstvu prírody. Stromy sú pre nás nenahraditeľnými spoločníkmi a je potrebné ich chrániť," skonštatovala Hromadová.



Prihlasovanie stromov do ankety funguje elektronicky prostredníctvom online formulára, nominácie je možné podávať do 25. apríla. "Nominácia je jednoduchá, je potrebné uviesť základné informácie o strome, jeho druh, približnú výšku, lokalitu, kde rastie a aspoň orientačný vek," dodala Hromadová s tým, že najdôležitejší je samotný príbeh stromu.



Anketu Strom roka bude vyhodnocovať odborná porota, do finále postúpi 12 stromov. Prvé tri stromy získajú profesionálnu starostlivosť, víťaz postupuje do európskeho kola súťaže.



Titul Strom roka sa na Slovensku odovzdáva od roku 2002, anketu od roku 2007 organizuje Nadácia Ekopolis. Patrónom ankety je už 13. rok spevák Peter Lipa.