Štartuje Medzinárodný festival potápačských filmov a fotografie
Autor TASR
Vysoké Tatry 2. októbra (TASR) - Do súťaže jubilejného Medzinárodného festivalu potápačských filmov a fotografie (MFPF), ktorý vo štvrtok začína vo Vysokých Tatrách, sa prihlásilo 24 filmov z deviatich krajín. O víťazstvo zabojuje aj 53 fotografií od deviatich fotografov, vrátane troch Slovákov. Riaditeľ festivalu Michal Procházka informoval, že aktuálny ročník sa nesie v znamení dvoch jubileí. Festival sa koná štyridsiatykrát a polstoročnicu oslavuje aj Potápačský klub Vodná, ktorý ho posledných 30 rokov organizuje.
„Vraciame sa na miesto, kde sa festival konal v časoch svojej najväčšej slávy do Tatranskej Lomnice. Určite nás poteší, ak to bude zároveň impulzom na to, aby podujatie chytilo druhý dych a opäť prilákalo stovky divákov, ktoré boli spolu so zaujímavými hosťami a bohatým programom odjakživa barometrom jeho úspešnosti,“ zdôvodnil Procházka.
Festival je otvorený pre amatérov i profesionálnych tvorcov. O priazeň medzinárodnej poroty sa môžu uchádzať v dvoch hlavných kategóriách - film a fotografia. Pribudla však aj nová kategória - Filmy o vode, ktorou sa podstatne rozšírili možnosti prihlásenia filmového diela aj pre autorov „nepotápačov“. Šéf festivalu podotkol, že divákom chcú ukázať nielen umenie samotných tvorcov, ale i pozoruhodný život ukrytý pod hladinou riek, jazier, morí či oceánov.
Súčasťou festivalu je tradične aj akcia Čisté vody. V piatok 3. októbra sa potápači ponoria pod hladinu Popradského, Velického, Štrbského a Nového Štrbského plesa, aby ich zbavili odpadu po letnej turistickej sezóne. „Minulý rok sa podarilo z tatranských plies vyloviť vyše 65 kilogramov odpadu. Aká bude tohtoročná bilancia a aké nezvyčajné predmety sa nájdu, sa dozvieme už počas piatkového čistenia,“ uviedla hovorkyňa Správy Tatranského národného parku (TANAP) Jarmila Hlaváčová.
MFPF vyvrcholí v nedeľu 5. októbra dopoludnia premietaním víťazných filmov v Múzeu TANAP-u.
