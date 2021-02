Štartuje nová sezóna Trnavského bikesharingu

Trnava 28. februára (TASR) – Od pondelka 1. marca začne v Trnave tretia sezóna Trnavského bikesharingu. Ako uviedla hovorkyňa mesta Veronika Majtánová, vyše stovka žlto-zelených zdieľaných elektrobicyklov je vzhľadom na prijaté protipandemické opatrenia a obmedzenie pohybu prioritne určená užívateľom na jazdu do alebo z práce, ak si chcú zvoliť ekologický a praktický dopravný prostriedok.



Vlaňajšia sezóna bola práve pre pandémiu ochorenia COVID-19 prerušená. "Kredit, ktorý zaregistrovaným používateľom zostal z vlaňajška, sa im automaticky prenesie do tejto sezóny. Pokiaľ je vo výške aspoň jedného eura, nie je potrebné platiť tohtoročný sezónny poplatok," informovala hovorkyňa.



Doplnila, že nových používateľov momentálne nie je možné pridávať. Na dokončenie registrácie je totiž potrebná osobná návšteva klientskeho centra na Mestskom úrade v Trnave z dôvodu podpisu zmluvy. Mestský úrad je však počas zákazu vychádzania pre verejnosť zatvorený. V cenníku výpožičiek bola upravená výška poplatku za odstavenie elektrobicykla mimo stanice, ostatné položky ostali nezmenené. Staníc na odstavenie elektrobicyklov je v súčasnosti po celom meste spolu 92.



Testovacia prevádzka Trnavského bikesharingu začala v auguste 2018 so 40 bicyklami, na jar nasledujúceho roku odštartovali jeho prvý ročník. Medzi obyvateľmi je tento spôsob prepravy obľúbený a počty denných výpožičiek pravidelne narastajú.