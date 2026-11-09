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Starú a Novú Ľubovňu spája nová cyklotrasa
Vďaka dotácii z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR) tam vybudovali 2,5 kilometra dlhý chodník na ľavom brehu Jakubianky, ktorý rozširuje medzinárodnú cyklistickú magistrálu EuroVelo 11.
Autor TASR
Stará Ľubovňa 9. novembra (TASR) - Starú a Novú Ľubovňu spája nová cyklotrasa. Prešovský samosprávny kraj informoval (PSK), že vďaka dotácii z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR) tam vybudovali 2,5 kilometra dlhý chodník na ľavom brehu Jakubianky, ktorý rozširuje medzinárodnú cyklistickú magistrálu EuroVelo 11.
„Investícia vo výške 1,2 milióna eur - z toho viac ako jeden milión eur sú zdroje z EFRR - prináša takmer 2,5 kilometra nových asfaltových trás v krásnom prírodnom prostredí a mimo frekventovaných ciest a tiež doplnkovú infraštruktúru v podobe nového krytého prístrešku s lavičkami a stojanmi pre bicykle. Cyklotrasu v mestskom úseku pri športoviskách vhodne doplní aj moderné verejné osvetlenie. Dobrou správou je, že trasa je už vyasfaltovaná,“ uviedol kraj.
Rada partnerstva PSK má v rámci integrovaných územných investícií pre oblasť cyklodopravy a cykloturistiky pripravených až 26 projektov za takmer 28 miliónov eur. Významná časť z nich je súčasťou rozvoja medzinárodnej cyklotrasy EuroVelo 11 a projektu Poloniny trail. „Okrem iných sú to napríklad projektové zámery pre úseky Prešov - Veľký Šariš, Chmeľnica - Plavnica, Lipany (II. etapa), Šarišské Dravce - Krásna Lúka, Rožkovany (II. etapa). V Poloninách ide aj o projekty premostenia rieky Cirocha v Stakčíne, druhú etapu v Uličskom Krivom a úsek v Snine od Sninských rybníkov smerom na Stakčín,“ dodáva PSK.
„Investícia vo výške 1,2 milióna eur - z toho viac ako jeden milión eur sú zdroje z EFRR - prináša takmer 2,5 kilometra nových asfaltových trás v krásnom prírodnom prostredí a mimo frekventovaných ciest a tiež doplnkovú infraštruktúru v podobe nového krytého prístrešku s lavičkami a stojanmi pre bicykle. Cyklotrasu v mestskom úseku pri športoviskách vhodne doplní aj moderné verejné osvetlenie. Dobrou správou je, že trasa je už vyasfaltovaná,“ uviedol kraj.
Rada partnerstva PSK má v rámci integrovaných územných investícií pre oblasť cyklodopravy a cykloturistiky pripravených až 26 projektov za takmer 28 miliónov eur. Významná časť z nich je súčasťou rozvoja medzinárodnej cyklotrasy EuroVelo 11 a projektu Poloniny trail. „Okrem iných sú to napríklad projektové zámery pre úseky Prešov - Veľký Šariš, Chmeľnica - Plavnica, Lipany (II. etapa), Šarišské Dravce - Krásna Lúka, Rožkovany (II. etapa). V Poloninách ide aj o projekty premostenia rieky Cirocha v Stakčíne, druhú etapu v Uličskom Krivom a úsek v Snine od Sninských rybníkov smerom na Stakčín,“ dodáva PSK.